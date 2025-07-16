«Как и положено крысе»: на Украине раскрыли планы Зеленского

16 июля 2025, 21:04

Дубинский: при ракетном ударе по Киеву Зеленский будет в бункере

Фото: istockphoto/Vadven

Владимир Зеленский будет первым, кто спрячется в убежище при ракетных ударах по Киеву, поэтому он так легко говорит об ударах по российской территории.





Об этом высказался в соцсетях нардеп Верховной рады Александр Дубинский. Депутат сейчас находится в СИЗО по обвинению в госизмене.





«Конечно мы ударим по Москве, и по Петербургу, если вы дадите нам оружие», — говорит сумасшедший актер, захвативший пост президента Украины. Когда по Киеву прилетит «ответка», он, как и положено крысе, будет сидеть глубоко под землей, и записывать очередное кривляние», — сказано в публикации.