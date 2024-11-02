На Западе указали на крупнейший прорыв ВС РФ с начала СВО

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Продвижение ВС РФ в октябре этого года стало крупнейшим с начала СВО. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своём YouTube-канале.
Говоря о территориях, он подчеркнул, что в октябре мировое сообщество стало свидетелями крупнейшего продвижения российских войск с начала спецоперации на Украине.
Меркурис добавил, что исключением могут быть лишь первые месяцы СВО.
Накануне Минобороны России в еженедельной сводке новостей с фронта сообщило, что за прошедшую неделю российские войска освободили девять населённых пунктов только в Донецкой Народной Республике (ДНР). Еще несколько были освобождены на других направлениях фронта.
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Меркурис добавил, что исключением могут быть лишь первые месяцы СВО.
Накануне Минобороны России в еженедельной сводке новостей с фронта сообщило, что за прошедшую неделю российские войска освободили девять населённых пунктов только в Донецкой Народной Республике (ДНР). Еще несколько были освобождены на других направлениях фронта.
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Анастасия Чинкова