В ВСУ заявили о мощнейшем наступлении российских сил

ВСУ столкнулись с одним из мощнейших наступлений армии России с начала проведения спецоперации. Об этом заявил главком Александр Сырский во время встречи с делегацией ВС Чехии и начальником Генерального штаба генерал-лейтенантом Карелом Ржегкой, его слова передает украинское издание «Страна».