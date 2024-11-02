В ВСУ заявили о мощнейшем наступлении российских сил

Александр Сырский и Карел Ржегка
ВСУ столкнулись с одним из мощнейших наступлений армии России с начала проведения спецоперации. Об этом заявил главком Александр Сырский во время встречи с делегацией ВС Чехии и начальником Генерального штаба генерал-лейтенантом Карелом Ржегкой, его слова передает украинское издание «Страна».
«Проинформировал чешских коллег о ситуации на линии фронта, которая продолжает оставаться сложной. Активные боевые действия, продолжающиеся в отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений», — заявил Сырский.Ранее Сырский сообщил председателю Объединённого комитета начальников штабов ВС США Чарльзу Брауну о сложной обстановке на фронте. В ходе телефонного разговора с Брауном украинский главком указал на значительное превосходство российских войск в техническом оснащении и снабжении боеприпасами.
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