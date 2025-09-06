На Западе Украине сообщили неприятные новости о территориях
Американский журнал The Nation пишет, что в случае прогресса на переговорах Украине придётся пойти на болезненные уступки.
По мнению автора, «Россию нельзя заставить уйти с большой части контролируемой ею территории». При этом обозреватель считает, что само существование Украины как функционального государства важнее её нынешних территориальных границ.
Владимир Путин в среду, общаясь с журналистами после визита в Китай, снова пригласил Владимира Зеленского в Москву, заявив при этом, что если глава киевского режима готов встретиться — пусть приезжает. Российский президент также охарактеризовал Зеленского как «действующего главу администрации», усомнившись в законности его полномочий как президента.
Зеленский отказался ехать в российскую столицу, сказав в интервью телеканалу ABC, что не может этого сделать. Вместе с тем он подчеркнул, что готов к переговорам «в любом формате».
