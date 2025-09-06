Зеленский отклонил предложение о встрече в Москве и пригласил Путина в Киев
Владимир Зеленский отклонил предложение Владимира Путина о проведении переговоров в Москве, заявив, что не может приехать в Россию, пока Украина находится под ежедневными обстрелами. Вместо этого украинский лидер предложил российскому президенту встретиться в Киеве.
В интервью американскому телеканалу ABC News Зеленский пояснил свою позицию:
«Он может приехать в Киев. Если человек не хочет встречаться во время войны, он может предложить что-то, не приемлемое ни для меня, ни для других. Это как если бы я сказал, что он должен приехать в Киев».
По мнению украинского лидера, предложение Москвы в качестве места встречи было сделано с целью отсрочки переговоров.
Зеленский подчеркнул, что не может принять приглашение в российскую столицу в условиях продолжающихся боевых действий:
«Я сейчас не в состоянии отправиться в Москву, учитывая ежедневные ракетные удары и атаки, которым подвергается моя страна».
При этом он выразил уверенность, что российская сторона понимает эту позицию.