Зеленский отклонил предложение о встрече в Москве и пригласил Путина в Киев

06 сентября 2025, 04:59

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский отклонил предложение Владимира Путина о проведении переговоров в Москве, заявив, что не может приехать в Россию, пока Украина находится под ежедневными обстрелами. Вместо этого украинский лидер предложил российскому президенту встретиться в Киеве.





В интервью американскому телеканалу ABC News Зеленский пояснил свою позицию:





«Он может приехать в Киев. Если человек не хочет встречаться во время войны, он может предложить что-то, не приемлемое ни для меня, ни для других. Это как если бы я сказал, что он должен приехать в Киев».

«Я сейчас не в состоянии отправиться в Москву, учитывая ежедневные ракетные удары и атаки, которым подвергается моя страна».