В России объяснили, почему невозможно провести переговоры с Владимиром Зеленским
Переговоры с Владимиром Зеленским невозможны, поскольку он является узурпатором власти. Об этом заявил советник президента России Антон Кобяков, выступая на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
По его словам, в нынешних условиях попытки мирных переговоров с главой киевского режима лишены смысла.
Кроме того, Кобяков прокомментировал возможные мирные инициативы со стороны президента США Дональда Трампа. Он выразил мнение, что такие предложения могли бы быть значительно эффективнее, если бы при этом были отключены коммуникационные технологии, в частности спутниковый интернет Starlink, используемый украинскими военными.
Заявления Кобякова прозвучали на фоне продолжающихся международных обсуждений путей урегулирования конфликта на Украине и перспектив участия различных сторон в потенциальных мирных инициативах.
