06 сентября 2025, 12:03

Кобяков: вести переговоры с узурпировавшим власть Зеленским невозможно

Владимир Зеленский

Переговоры с Владимиром Зеленским невозможны, поскольку он является узурпатором власти. Об этом заявил советник президента России Антон Кобяков, выступая на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).