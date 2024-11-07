На западе Украины обесточили часть Ровненской области

Обстановка на поле боевых действий складывается не в пользу Украины, теперь Западу предстоит решить, стоит ли продолжать финансировать киевский режим или же начать договариваться. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в рамках 12-й встречи секретарей совбезов стран СНГ в Москве.