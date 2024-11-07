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На западе Украины обесточили часть Ровненской области

«Укрэнерго»: часть Ровненской области обесточена после взрывов
Фото: istock/reflection_art

Фото: istock/reflection_art

Часть Ровненской области на западе Украины осталась без электричества в результате недавних обстрелов. Об этом проинформировала энергетическая компания «Укрэнерго».
Оператор систем распределения электроэнергии «Житомироблэнерго» сообщал, что в отдельных районах Житомирской области введены аварийные отключения электроснабжения после взрывов.

Сообщается, что частично обесточена Ровненская область. Отмечается, что аварийно-восстановительные работы начнутся сразу, как позволит ситуация с безопасностью.



В условиях сложной ситуации с электроснабжением Украина планирует в течение суток импортировать электроэнергию из соседних стран, включая Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию и Молдавию.

Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.

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В МО РФ назвали суточные потери ВСУ в зоне СВО
Минобороны: ВСУ потеряли до 665 боевиков за сутки в зоне «Юга»
07 ноября 2024, 13:09

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Боевики ВСУ лишились за сутки примерно 665 единиц живой силы в зоне ответственности группировки «Юг» ВС РФ, доложили в Минобороны. Также противник потерял различную иностранную технику.
«Подразделения Южной группировки войск <…> нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 28-й, 30-й, 116-й механизированных, 57-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Миньковка, Приволье, Дачное, Красноармейск, Северск и Курахово Донецкой Народной Республики», — сказано в сводке оборонного ведомства.
Ранее в МО РФ докладывали, что российские войска освободили Кременную Балку от боевиков ВСУ в Донецкой народной республике.

Перед этим в Госдуме ответили на вопрос о том, повлияют ли результаты американских выборов на цели спецоперации.

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В Госдуме ответили, повлияет ли победа Трампа на ход СВО
Депутат ГД Ивлев: избрание Трампа в США не изменит целей СВО на Украине
07 ноября 2024, 12:54

Слева направо: Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Избрание республиканца Дональда Трампа президентом США не изменит целей спецоперации на Украине, заявил в беседе с РИА Крым депутат ГД от региона Леонид Ивлев.
«Судьба специальной военной операции зависит не от овального кабинета (рабочая комната президента США в Белом доме — прим. ред.), а будет решаться на поле боя российскими войсками, и мы этой цели добьемся. Наши цели не меняются», — прокомментировал парламентарий.
Ивлев добавил, что текущий хозяин Белого дома Джо Байден продолжит оружейные поставки Украине, поскольку Трамп до своей январской инаугурации не имеет власти.

Дональд Трамп стал президентом США по результатам выборов 5 ноября. Инаугурация республиканца пройдет 20 января 2025 года. Одним из его обещаний было прекращение конфликта на Украине.

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У аэропорта Жуляны в Киеве прогремели мощные взрывы — Лебедев
07 ноября 2024, 12:40

Фото: istockphoto/RamonCast

У киевской авиагавани Жуляны произошли взрывы, проинформировал РИА Новости пророссийский подпольщик Сергей Лебедев.
«В самом Киеве около семи утра была серия взрывов. Киевляне сообщают, что взрывы слышны были в направлении Жулян. Была сильная детонация, и уже в сторону взрывов выехало много скорых», — пояснил координатор сопротивления.
Также, со слов собеседника агентства, взрывы произошли в киевском пригороде Вышгород. Лебедев добавил, что были поражены пункты временной дислокации украинских военных.

Перед этим в Минобороны России доложили, что ВС РФ освободили от ВСУ Кременную Балку в Донбассе.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Как подчеркнули в Кремле, боевые действия закончатся, когда РФ достигнет своих целей.

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Минобороны: Российские войска освободили населённый пункт Кременная балка в ДНР
07 ноября 2024, 12:30

Фото: istockphoto/Leestat

Российские войска в результате наступательной операции освободили населённый пункт Кременная Балка в Донецкой Народной Республике. В штурме участвовали подразделения войсковой группировки «Центр».
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Кроме того, по информации оборонного ведомства, нанесено поражение формированиям 68-й егерской бригады ВСУ, 110-й, 119-й, 123-й бригад территориальной обороны и 12-й бригады национальной гвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Дылеевка, Петровка, Старые Терны, Островского и Щербиновка Донецкой Народной Республики.

Отражены 11 контратак формирований 23-й, 100-й, 154-й механизированных, 152-й егерской бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ, 35-й, 38-й бригад морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

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Спецназ Росгвардии нанёс удар по группе пехоты ВСУ в Курской области
07 ноября 2024, 12:05

Фото: istockphoto/Diy13

Бойцы спецназа Росгвардии уничтожили группу украинской пехоты, возвращавшуюся с боевого задания в Курской области. Удар был нанесён с использованием дрона-камикадзе.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Группа военнослужащих ВСУ, возвращающаяся с задания, была обнаружена разведчиками. Координаты передали командованию Росгвардии. Далее в дело вступили операторы беспилотников. После наведения скопление живой силы противника было уничтожено ударным дроном-камикадзе.

Сообщается, что одновременно был нанесён артиллерийский удар по пункту временной дислокации ВСУ, расположение которого было заранее выяснено разведкой. Цель была успешно поражена, в этом пункте больше никто не дислоцируется, сообщили в ведомстве.

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Стало известно, в чью пользу складывается ситуация в зоне СВО
Шойгу: ситуация в зоне СВО складывается не в пользу Киева
07 ноября 2024, 11:58

Сергей Шойгу (Фото: сайт Кремля)

Обстановка на поле боевых действий складывается не в пользу Украины, теперь Западу предстоит решить, стоит ли продолжать финансировать киевский режим или же начать договариваться. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в рамках 12-й встречи секретарей совбезов стран СНГ в Москве.
«Сейчас, когда ситуация на театре военных действий складывается не в пользу киевского режима, Запад поставлен перед выбором — продолжать его финансирование и уничтожение украинского населения или признать сложившиеся реалии и начать договариваться», — заявил Шойгу.

Ранее Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах и обсудил с ним перспективы дальнейшего сотрудничества. В своем Telegram-канале Зеленский назвал победу Трампа «исторической и убедительной», а саму беседу с новым президентом — «чудесной». Зеленский отметил, что они договорились о тесном диалоге и укреплении сотрудничества, подчеркнув важность «сильного и твердого лидерства США» для достижения мира.

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В США рассказали, чего лишилась Украина
Экс-советник Пентагона Макгрегор: украинской армии больше нет
07 ноября 2024, 11:53

Фото: istockphoto/Olena_Z

Украинской армии больше нет, имеются лишь соединения, которые разрознены, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник Минобороны США Дуглас Макгрегор.
«Условия на поле боя на Украине действительно ужасающие. Они теряют тысячи и тысячи людей без необходимости и смысла. Это уже не армия, как можно было подумать, это соединения и части, устремленные на Запад, чтобы избежать разгрома», — прокомментировал эксперт.
Со слов военного, российские силы избегают лишних потерь, действуя обдуманно и аккуратно, настигая тем самым боевиков ВСУ. Кроме того, добавил аналитик, украинские военнослужащие не могут оправиться от российских авиаударов.

«На Украине все кончено, и я думаю, что все в Европе это уже понимают», — резюмировал Макгрегор.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.

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#мир
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#новости
#война
#сво
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Военкор Коц: Российские войска не позволят ВСУ спокойно уйти из Курской области
07 ноября 2024, 11:20

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Киев не сможет спокойно и безболезненно отвести войска из Курской области. Этого не позволят сделать подразделения Вооружённых сил РФ.
Об этом в своём телеграм-канале написал военный корреспондент Александр Коц. Он напомнил украинским спикерам, которые рассуждают на тему вывода частей ВСУ из Курской области, что у российских военных на этот счёт может быть своё мнение.

«Почему-то (...) не учитываются действия России. С чего вдруг в Киеве решили, что мы дадим силам вторжения спокойно уйти?» — задаётся вопросом военкор.

Коц привёл в пример события 2014 года, когда ополченцы Донецкой Народной Республики не дали Украине спокойно отвести войска из Иловайска и последние попали в так называемый котёл. Украинцев в Курской области не ждали и не приглашали, но и уйти оттуда спокойно им никто не даст, заключил корреспондент.

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#курская область
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ФСБ: взорвавший автомобиль кандидата в судьи в Бердянске собирался на Украину
07 ноября 2024, 11:11

Фото: istockphoto/irene_rebrova

Взорвавший авто кандидата в судьи в Бердянске Запорожской области хотел уехать на Украину, сообщили в ФСБ России.
«С августа 2023 года выполнял задания Главного управления разведки Украины по наблюдению за объектами и лицами на территории города Бердянска», — сказал злоумышленник на кадрах, распространенных ведомством.
Фигурант дела о покушении на теракт и незаконный оборот взрывных устройств, с его слов, заложил 30 сентября устройство под машину, а затем «должен был эвакуироваться через территорию России и Белоруссии в Украину и там должен был получить за это 10 тысяч долларов».

Взрывчатка сдетонировала 2 октября, никто не пострадал. Задержанный сейчас находится под стражей.

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