На западе Украины обесточили часть Ровненской области

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Часть Ровненской области на западе Украины осталась без электричества в результате недавних обстрелов. Об этом проинформировала энергетическая компания «Укрэнерго».
Оператор систем распределения электроэнергии «Житомироблэнерго» сообщал, что в отдельных районах Житомирской области введены аварийные отключения электроснабжения после взрывов.
Сообщается, что частично обесточена Ровненская область. Отмечается, что аварийно-восстановительные работы начнутся сразу, как позволит ситуация с безопасностью.
В условиях сложной ситуации с электроснабжением Украина планирует в течение суток импортировать электроэнергию из соседних стран, включая Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию и Молдавию.
Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.
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Сообщается, что частично обесточена Ровненская область. Отмечается, что аварийно-восстановительные работы начнутся сразу, как позволит ситуация с безопасностью.
В условиях сложной ситуации с электроснабжением Украина планирует в течение суток импортировать электроэнергию из соседних стран, включая Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию и Молдавию.
Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.
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Дарья Осипова