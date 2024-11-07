На Кураховском направлении активных боевых действий наблюдается применение неподготовленных бойцов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил командир разведроты с позывным Кирей, пишет РИА Новости.
По словам командира, на передовой действуют мобилизованные солдаты, которые демонстрируют недостаточную подготовленность. Он отметил, что они действуют неграмотно.
Военный добавил, что профессионал бы так не сделал. Он подчеркнул, что на подконтрольном участке есть и опытные специалисты, включая расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Командир также упомянул о присутствии наемников, среди которых были слышны грузинские акценты. Помимо этого, солдат рассказал, что бойцы ВСУ активно используют подвалы домов для укрытия.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Вальяжная, неторопливая походка, зачем-то высовываются на открытую местность», — пояснил он.
Военный добавил, что профессионал бы так не сделал. Он подчеркнул, что на подконтрольном участке есть и опытные специалисты, включая расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Командир также упомянул о присутствии наемников, среди которых были слышны грузинские акценты. Помимо этого, солдат рассказал, что бойцы ВСУ активно используют подвалы домов для укрытия.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова