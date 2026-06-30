На Западе Украины прошли митинги семей пропавших и пленных бойцов ВСУ
Представитель российских силовых структур сообщил, что в июне во Львове, Стрые, Ровно и Хмельницком прошли акции родственников украинских военных, пропавших без вести или оказавшихся в плену. По его словам, участники требовали информации о судьбе близких и заявляли, что Киев игнорирует их обращения. Об этом пишет РИА Новости.
Источник уточнил, что на плакатах участники указывали названия разных подразделений ВСУ. Среди них он назвал 150-ю механизированную бригаду, 106-ю десантную бригаду, 37-ю бригаду морской пехоты и 425-й штурмовой полк «Скала». Собеседник агентства добавил, что после изучения некрологов он пришел к выводу: значительная часть потерь приходится на участок, где в ДНР действует российская группировка «Центр».
Украинские власти все острее сталкиваются с нехваткой личного состава. Он утверждает, что действия сотрудников военкоматов нередко вызывают резонанс и провоцируют новые протесты. В интернете, как отметил собеседник, регулярно появляются записи с жесткими задержаниями мужчин призывного возраста. На этом фоне часть украинцев, по его словам, пытается уклониться от службы: одни скрываются дома, другие нелегально уезжают из страны, третьи идут на поджоги военкоматов.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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