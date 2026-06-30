На Западе Украины прошли митинги семей пропавших и пленных бойцов ВСУ

30 июня 2026, 07:59

Фото: iStock/reflection_art

Представитель российских силовых структур сообщил, что в июне во Львове, Стрые, Ровно и Хмельницком прошли акции родственников украинских военных, пропавших без вести или оказавшихся в плену. По его словам, участники требовали информации о судьбе близких и заявляли, что Киев игнорирует их обращения. Об этом пишет РИА Новости.