На Украине мобилизовали овец

30 июня 2026, 07:21

Пленный боец ВСУ сообщил о мобилизации после выпаса овец в Черкасской области

Фото: iStock/N-sky

Пленный военнослужащий 107-й бригады ВСУ Георгий Руснак заявил, что сотрудники ТЦК в Черкасской области забрали его во время работы пастухом и увезли вместе с несколькими овцами. Об этом пишет РИА Новости.