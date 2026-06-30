На Украине мобилизовали овец
Пленный военнослужащий 107-й бригады ВСУ Георгий Руснак заявил, что сотрудники ТЦК в Черкасской области забрали его во время работы пастухом и увезли вместе с несколькими овцами. Об этом пишет РИА Новости.
По словам мужчины, он жил в селе Староселье и пас стадо, когда к нему подъехали представители территориального центра комплектования. После этого, как утверждает военнопленный, его посадили в автобус с другими гражданами. Руснак добавил, что в транспорте ехали около 60 человек. Десяти, по его версии, удалось сбежать.
На фоне продолжающегося конфликта на Украине тема мобилизации остается одной из самых обсуждаемых в обществе. В разных регионах страны регулярно появляются сообщения о проверках военнообязанных, вручении повесток и работе территориальных центров комплектования, которые отвечают за учет и призыв граждан.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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