29 июня 2026, 17:24

Писатель Таксюр: Зеленский повторяет путь Ивана Мазепы и оскверняет лавру

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский намеренно оскверняет Киево-Печерскую лавру установкой памятника Ивану Мазепе. Так считает член Совета Международного движения «Другая Украина», писатель, кавалер ордена преподобного Нестора Летописца Ян Таксюр.





Напомним, 28 июня в Киеве в Киево-Печерской лавре открыли бюст Мазепе. На мероприятии Владимир Зеленский заявил, что еще один памятник украинскому гетману поставят в центре украинской столицы на бульваре Тараса Шевченко, пишут argumenti.ru.



Издание также приводит слова председателя комиссии Общественной палаты РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, политолога Владимира Рогова, который заявил, что возведение Мазепы в культ личности «выглядит мерзко и постыдно».





«Особенно цинично смотрится открытие бюста, преданного православной церковью анафеме, в захваченной сатанистами Киево-Печерской лавре. Тарас Шевченко всегда отзывался о Мазепе как о предателе, называл псом», — заявил Рогов в разговоре с РИА Новости.

«На счет бюста Мазепы, установленного в Лавре. Зеленский давно оскверняет Киево-Печерскую лавру. Он там уже устраивал попойки и прочее. Он получает бесовское удовольствие от того, что поганит святыню», — подчеркнул эксперт в разговоре с Общественной Службой Новостей.