Силы ПВО за час сбили более 20 БПЛА на подлёте к Москве
Вооружённые силы Украины организовали атаку БПЛА на Москву. Нападение отражает система противовоздушной обороны.
Незначительная активность украинской беспилотной авиации в Московском регионе наблюдалась и вечером накануне. Однако сейчас интенсивность атаки значительно выросла. Об этом свидетельствует информация, опубликованная в Телеграм-канале мэра столицы Сергея Собянина.
По его словам, в течение часа силы ПВО уничтожили или перехватили 21 БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы. Сведения о пострадавших и разрушениях на земле не поступали.
Напомним, недавно киевский режим осуществил самую масштабную атаку беспилотников на Москву. Тогда под удар попали объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.
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