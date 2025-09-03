На западе Украины сотрудники военкомата похитили священника УПЦ
В Тернополе, что на западе Украины, сотрудники военкомата похитили священника кафедрального собора Веры, Надежды, Любви и матери их Софии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Василия Марко. Об этом сообщают украинские СМИ.
Священника задержали вчера вечером. С этого момента его незаконно удерживают и до сих пор не выпускают. Как оказалось, таким образом сотрудники военкомата похитили уже восемь священнослужителей в Тернопольской епархии.
В последнее время на Украине регулярно публикуют новости о незаконном задержании представителей УПЦ. Как объясняют это местные власти регионов, все из-за якобы связи их с Россией.
