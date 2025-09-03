На западе Украины сотрудники военкомата похитили священника УПЦ

03 сентября 2025, 18:18

Фото: iStock/Olena_Z

В Тернополе, что на западе Украины, сотрудники военкомата похитили священника кафедрального собора Веры, Надежды, Любви и матери их Софии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Василия Марко. Об этом сообщают украинские СМИ.