ВС России нанесли групповой удар по используемой ВСУ топливной инфраструктуре

Фото: iStock/Diy13

Российские войска ударили высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса и топливной инфраструктуры Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.



ВС России нанесли удары с использованием дальнобойных средств, авиации и дронов. В военном ведомстве заявили, что все намеченные цели были успешно поражены.

Кроме того, авиация и артиллерия, поддерживаемые беспилотниками, атаковали транспортную инфраструктуру, используемую ВСУ, а также 168 районов, где временно размещались вооруженные формирования и иностранные наемники.

Напомним, российские войска все чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наемников.

Екатерина Коршунова

