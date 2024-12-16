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На Западе уничтожение четырёх ЗРК Patriot назвали разрушительным ударом для ВСУ

Меркурис: уничтожение четырёх ЗРК Patriot стало разрушительным ударом для ВСУ
Фото: iStock/Aleksandr Rybalko

Фото: iStock/Aleksandr Rybalko

Уничтожение российскими войсками четырёх систем ЗРК Patriot на Украине стало разрушительным ударом для ВСУ. Об этом сообщил британский аналитик Александр Меркурис на своём YouTube-канале.
Он подчеркнул, что этот разрушительный для украинской армии удар снова показал воздушное главенство армии России.

Также Меркурис указал на то, что попытки западных союзников оказать помощь Украине поставками систем ПВО, самолётов и ракет не увенчались успехом, поскольку всё оружие и военная техника в краткие сроки уничтожаются российскими войсками.



Днём ранее Минобороны России сообщило, что ВС РФ уничтожили четыре пусковые установки ЗРК Patriot американского производства. Также были нанесены удары по инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной технике ВСУ.

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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Горловку
16 декабря 2024, 18:07

Фото: iStock/Diy13

Вооружённые силы Украины (ВСУ) сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район Горловки.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение, опубликованное Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), атака произошла в 16:00.

Ранее глава Беловского района Курской области Николай Волобуев рассказал, что погиб мирный житель при атаке украинского дрона на автодороге Обоянь – Суджа (на участке дороги от посёлка Коммунар до села Белица).

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В Британии заявили, что Украина может сделать мирные переговоры невозможными
Foreign Policy: Киев может сделать переговоры РФ и США невозможными
16 декабря 2024, 17:46

Фото: iStock/FabrikaCr

Украина может сделать переговоры невозможными еще в самом начале мирного процесса. Так считает британский политолог и ведущий научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси в Вашингтоне Анатоль Ливен. Свое мнение он описал в статье для издания Foreign Policy.
«В переговорах участвуют три стороны: Украина, Россия и Соединенные Штаты. Однако на начальных этапах переговоры должны вестись между Соединенными Штатами и Россией», — считает Ливен.

Он отметил, что Украина на переговорах не сможет обсудить все то, что ее волнует. Кроме того, гарантии, которые стране предоставит Запад, также не зависят от мнения и желаний Киева.

Ливен уверен, что присутствие Украины на начальных этапах переговоров может сделать их невозможными, ввиду сложности этого процесса. По его словам, любой компромисс быстро станет известен широкой общественности и вызовет протесты в Европе, на Украине, в конгрессе США, в мировых средствах массовой информации.

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ВСУ контролируют менее 1% территории ЛНР – Белоусов
16 декабря 2024, 17:13

Фото: iStock/Michele Ursi

ВСУ контролируют менее 1% территории ЛНР. Об этом заявил глава Минобороны Андрей Белоусов в ходе выступления на расширенном заседании коллегии оборонного ведомства.
Он подчеркнул, что украинские войска контролируют менее 1% Луганской Народной Республики. При этом под их контролём всё ещё находятся 25-30% территорий Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник сообщил, что российские войска в зоне СВО перешли в непрекращающееся наступление, что указывает на перелом в украинском конфликте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВС РФ перешли в непрекращающееся наступление в зоне СВО
Депутат Колесник: ВС РФ перешли в непрекращающееся наступление
16 декабря 2024, 16:59

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские войска перешли в непрекращающееся наступление, что указывает на перелом в украинском конфликте. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру».
В настоящее время бойцы ВС РФ постоянно наступают. Например, так происходит в Курахово и Красноармейском, где удалось взять все узловые и стратегические объекты. Отступать сейчас российские военные перестали совсем.

ВСУ, напротив, деморализованы, их боевой дух сломлен. Наиболее заметно это стало после удара новейшей российской ракетой «Орешник» по оборонному предприятию в Днепропетровске, уточнил Колесник.

Депутат отметил, что украинские войска постоянно отступают, их сопротивление слабое. Бойцы не понимают, за что они сражаются, что является ещё одним признаком перелома в конфликте.

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Шольц сделал очередное заявление об отправке военных и Taurus на Украину
Шольц: ФРГ не будет помогать Украине в ущерб своей безопасности
16 декабря 2024, 16:27

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не отправит на Украину свои войска и дальнобойные ракеты Taurus, пока он занимает свой пост. Об этом он говорил в преддверии предстоящего в бундестаге голосования по вотуму доверия, которое состоится 16 декабря.
«Мы не делаем ничего, что ставит под угрозу нашу собственную безопасность, и поэтому мы не поставляем Украине никаких крылатых ракет. Это оружие с дальним радиусом действия, которое может применяться глубоко в Россию», — заявил Шольц.

Он также подчеркнул, что Германия не отправит на Украину свои войска, пока он является канцлером страны.

Шольц пояснил, что немцев беспокоит вопрос поддержки Украины, отметив, что Германия является одним из крупнейших поставщиков военной помощи Киеву.

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Губернатор Воробьёв рассказал о помощи участникам СВО и их семьям в Подмосковье
16 декабря 2024, 16:13

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В Московской области несколько медицинских центров занимаются реабилитацией участников специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«По реабилитации у нас несколько центров. Они завязаны на протезирование, адаптацию и реабилитацию. Большой и заметный центр работает в Коломне. Общая реабилитация у нас – в «Ясенках», это Наро-Фоминский городской округ. Специалисты и сами ребята попросили построить там многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры. Кроме того, в сентябре мы построили по президентскому проекту большой центр для реабилитации слепоглухонемых в Сергиево-Посадском городском округе. Есть ребята, которые нуждаются в адаптации после полученных ранений. Этот центр сегодня работает. Три месяца, как мы его открыли, и ребята получают там все необходимые навыки для профессии и просто для жизни», – сказал губернатор в интервью телеканалу «Россия 24».
Воробьёв добавил, что тема помощи участникам СВО и их семьям очень важна и чувствительна. Власти Подмосковья стараются уделять этому внимание.
«Самое важная сегодня для каждой семьи, для всей нашей страны тема – специальная военная операция. В Московской области всегда было большое количество специальных высокопрофессиональных подразделений. Многие ребята ушли служить по контракту. Всё это требует от нас заметного внимания. Их дети, родители, жёны нуждаются в помощи в разных ситуациях. И мы стараемся помогать им в рамках Фонда «Защитники Отечества». На каждой территории у нас есть закреплённые за семьями люди, которые их сопровождают. Мы приняли важные решения по бесплатным детским кружкам, освобождению от транспортного налога. Это системные решения, но есть всегда решения индивидуальные», – добавил глава региона.
Воробьёв напомнил, что дети участников СВО отдыхают в оздоровительном лагере «Литвиново». Это пять больших смен. Дети общаются, посещают интересные познавательные мероприятия.

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«Бомбить по хатам»: Военэксперт Баранец назвал самый горячий район на СВО в текущий момент
Военэксперт Баранец: в Курской области ВСУ обложились плотными минными полями
16 декабря 2024, 16:06

Фото: iStock/zim286

Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли до 450 бойцов за сутки в Курской области, сообщило Минобороны РФ.
Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» заявил, что Курская область — самая горячая точка на территории России в текущий момент.

«Уже сколько месяцев прошло, из 28 оккупированных врагом населённых пунктов ВС РФ освободило примерно 20. Противник держится очень серьёзно, играя в свою "любимую игру"», — сообщил военный обозреватель.

По его словам, ВСУ отправляет в Курск тяжёлую технику и таким образом затрудняет российской армии выполнять задачи.

«Ведь не будем же мы бомбить по хатам, где сидят старики и женщины. Рядом под окном у этой хаты стоит украинская пушка или танк. Это одна из серьёзных проблем. Кроме того, противник обложился плотными минными полями, и к нему подобраться тяжело, тем более, если выпал снег. У нас есть специальная инженерная техника, которая помогает искать мины под снегом, но на такой широкий фронт их пока маловато, поэтому приходится ждать», — сказал Баранец.

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ВС РФ освободили более 180 населённых пунктов в зоне СВО в 2024 году

Бойцы группировки «Восток» ликвидировали в зоне спецоперации танк Leopard ВСУ
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#всу
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#курская область
#война
#сводкасво
#военная техника
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Группировка «Восток» продолжает продвижение вглубь обороны ВСУ
ВСУ потеряли 189 военных и танк Leopard в зоне действий группировки «Восток»
16 декабря 2024, 15:55

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвигаться вглубь обороны украинской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что бойцы подразделения нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады террористической обороны около населённых пунктов Разлив, Зеленое поле и Времевка в ДНР.

Кроме того, были отражены три контратаки украинских штурмовых групп.

За минувшие сутки украинская армия потеряла до 185 военных, немецкий танк Leopard, гаубицу М777 производства США, боевую машину пехоты и иную технику.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин сообщил, что в 2024 году ВС РФ освободили 189 населённых пунктов в зоне СВО.

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#вс рф
#всу
#сво
#армия
#владимир путин
#днр
#танк
#пво
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В Курской области при атаке беспилотника ВСУ погиб мирный житель
16 декабря 2024, 15:47

Фото: iStock/Leonid Eremeychuk

Мирный житель погиб при атаке украинского дрона на автодороге Обоянь – Суджа (на участке дороги от посёлка Коммунар до села Белица) в Курской области. Об этом сообщил глава Беловского района Николай Волобуев.
«Данная дорога находится под обстрелами дронов. К сожалению, погиб мирный житель, который проезжал по данной автомобильной дороге на мотороллере "Муравей"», — написал Волобуев в своём Telegram-канале.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе итогового заседания коллегии Минобороны РФ заявил, что российские войска освободили 189 населённых пунктов в зоне СВО в 2024 году.

Глава государства поблагодарил военных, которые стойко и самоотверженно сражаются в зоне боевых действий, личный состав Минобороны, Росгвардии, спецслужб и иных силовых структур.

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#telegram
#сво
#всу
#вс рф
#дрон
#население
#курская область
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