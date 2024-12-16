На Западе уничтожение четырёх ЗРК Patriot назвали разрушительным ударом для ВСУ

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Уничтожение российскими войсками четырёх систем ЗРК Patriot на Украине стало разрушительным ударом для ВСУ. Об этом сообщил британский аналитик Александр Меркурис на своём YouTube-канале.
Он подчеркнул, что этот разрушительный для украинской армии удар снова показал воздушное главенство армии России.
Также Меркурис указал на то, что попытки западных союзников оказать помощь Украине поставками систем ПВО, самолётов и ракет не увенчались успехом, поскольку всё оружие и военная техника в краткие сроки уничтожаются российскими войсками.
Днём ранее Минобороны России сообщило, что ВС РФ уничтожили четыре пусковые установки ЗРК Patriot американского производства. Также были нанесены удары по инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной технике ВСУ.
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Также Меркурис указал на то, что попытки западных союзников оказать помощь Украине поставками систем ПВО, самолётов и ракет не увенчались успехом, поскольку всё оружие и военная техника в краткие сроки уничтожаются российскими войсками.
Днём ранее Минобороны России сообщило, что ВС РФ уничтожили четыре пусковые установки ЗРК Patriot американского производства. Также были нанесены удары по инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной технике ВСУ.
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Анастасия Чинкова