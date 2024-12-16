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Российские войска перешли в непрекращающееся наступление, что указывает на перелом в украинском конфликте. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру».
В настоящее время бойцы ВС РФ постоянно наступают. Например, так происходит в Курахово и Красноармейском, где удалось взять все узловые и стратегические объекты. Отступать сейчас российские военные перестали совсем.
ВСУ, напротив, деморализованы, их боевой дух сломлен. Наиболее заметно это стало после удара новейшей российской ракетой «Орешник» по оборонному предприятию в Днепропетровске, уточнил Колесник.
Депутат отметил, что украинские войска постоянно отступают, их сопротивление слабое. Бойцы не понимают, за что они сражаются, что является ещё одним признаком перелома в конфликте.
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ВСУ, напротив, деморализованы, их боевой дух сломлен. Наиболее заметно это стало после удара новейшей российской ракетой «Орешник» по оборонному предприятию в Днепропетровске, уточнил Колесник.
Депутат отметил, что украинские войска постоянно отступают, их сопротивление слабое. Бойцы не понимают, за что они сражаются, что является ещё одним признаком перелома в конфликте.
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Анастасия Чинкова