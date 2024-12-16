ВСУ контролируют менее 1% территории ЛНР – Белоусов

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ВСУ контролируют менее 1% территории ЛНР. Об этом заявил глава Минобороны Андрей Белоусов в ходе выступления на расширенном заседании коллегии оборонного ведомства.
Он подчеркнул, что украинские войска контролируют менее 1% Луганской Народной Республики. При этом под их контролём всё ещё находятся 25-30% территорий Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник сообщил, что российские войска в зоне СВО перешли в непрекращающееся наступление, что указывает на перелом в украинском конфликте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова