Минобороны РФ сообщило о сбитых за ночь БПЛА над шестью регионами

11 октября 2025, 07:47

Силы ПВО России сбили 42 беспилотника ВСУ в ночь с 10 на 11 октября

Фото: iStock/e-crow

В ночь с 10 на 11 октября российские системы ПВО перехватили и уничтожили 42 украинских БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем телеграм-канале.