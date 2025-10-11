Минобороны РФ сообщило о сбитых за ночь БПЛА над шестью регионами
В ночь с 10 на 11 октября российские системы ПВО перехватили и уничтожили 42 украинских БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, атака была отражена в период с 23:00 пятницы до 07:00 субботы. За это время 19 вражеских дронов сбили над Волгоградской областью, 15 — над Ростовской, три — над Ульяновской, по два — над Воронежской областью и Республикой Башкортостан, еще один — над Саратовской областью.
Ранее сообщалось, что от налета беспилотников ВСУ на Волгоград пострадал один человек, повреждения получили здания школы и детского сада.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
