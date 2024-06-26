Фото: istockphoto/Olena_Z
Украинских военнослужащих расстреливают, если они хотят отступить или сдаться в плен. Об этом в социальных сетях написал ирландский публицист Чей Боуз. Он также уделил внимание жестокому обращению с солдатами со стороны командования Украины.
«Их избивают, похищают и отправляют сражаться с наступающей русской армией практически без подготовки. Если они попытаются сдаться или отступить, их расстреляют», — написал Боуз.
Журналист называет киевский режим Владимира Зеленского диктатурой и обвиняет в том, что каждую неделю похищаются тысячи мужчин для последующей отправки на фронт против их воли.
Недавно сообщалось, что мужчина в Волынской области Украины напал на работника военкомата. После ужесточения мобилизации на Украине граждане призывного возраста любыми путями пытаются покинуть республику или максимально скрываются и маскируются.
Читайте также:
Мрочко: в Херсоне слышны взрывы
Huanqiu Shibao: в Китае перехватили детектор подлодок США в Южно-Китайском море
Небензя: на Киеве лежит ответственность за гибель 192 детей в РФ с начала СВО
Никита Кротов