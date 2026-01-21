Российские войска уничтожили группу офицеров элитного батальона ВСУ
Российские войска атаковали группу офицеров батальона «Волки да Винчи» на границе Запорожья и Днепропетровской области. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский, пишет ТАСС.
По его словам, операторы беспилотников успешно ликвидировали их. Местные власти продолжают следить за ситуацией.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что в среду руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил о взрывах в Одессе.
Читайте также: