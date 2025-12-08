ВСУ за сутки нанесли 50 ударов по 11 населенным пунктам Херсонской области
В Херсонской области продолжаются интенсивные обстрелы. Украинские боевики нанесли 50 артиллерийских ударов по 11 населенным пунктам на левом берегу Днепра. Об этом пишет РИА Новости.
В течение дня произошло 25 атак из ствольной артиллерии. Ночью зафиксировали еще 25 обстрелов. Местные жители испытывают большой стресс из-за постоянной угрозы. Среди пострадавших населенных пунктов оказались Великая Лепетиха и другие. Экстренные службы продолжают следить за ситуацией и оказывают помощь нуждающимся.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: