ВСУ за сутки нанесли 50 ударов по 11 населенным пунктам Херсонской области

08 декабря 2025, 09:28

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

В Херсонской области продолжаются интенсивные обстрелы. Украинские боевики нанесли 50 артиллерийских ударов по 11 населенным пунктам на левом берегу Днепра. Об этом пишет РИА Новости.