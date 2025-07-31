На Западе высказались о возможной замене Зеленского на Залужного

31 июля 2025, 14:18

Аналитик Лемиси: Залужный меньше поляризует общество Украины, чем Зеленский

Фото: iStock/Haidamac

Власти США и Великобритании предпочитают видеть на посту президента Украины бывшего главкома ВСУ и посла в Лондоне Валерия Залужного, поскольку его кандидатура менее поляризует украинское общество, нежели кандидатура Владимира Зеленского. Об этом секретарь Женевского международного института исследования проблем мира Ишэм Лемиси сообщила в беседе с ТАСС.