На Западе высказались о возможной замене Зеленского на Залужного
Власти США и Великобритании предпочитают видеть на посту президента Украины бывшего главкома ВСУ и посла в Лондоне Валерия Залужного, поскольку его кандидатура менее поляризует украинское общество, нежели кандидатура Владимира Зеленского. Об этом секретарь Женевского международного института исследования проблем мира Ишэм Лемиси сообщила в беседе с ТАСС.
Аналитик подчеркнул, что Залужный является единственным среди остальных политиков, кто обладает хотя бы какой-то популярностью и не считается населением Украины коррумпированным.
Также бывший главком ВСУ никогда не высказывал жёсткую позицию о культуре и русском языке, поэтому людьми его кандидатура может восприниматься как более умеренная.
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