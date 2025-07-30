Депутат Журова: Украина готовится к выборам — это может поменять ход СВО

30 июля 2025, 17:42

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Пауза в конфликте между Россией и Украиной возможна, если Киев решится на проведение президентских выборов. Об этом Pravda.Ru сообщила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.





Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что конфликт между РФ и Украиной может быть приостановлен в ближайшее время.



Журова допустила возможность перемирия между Москвой и Киевом, отметив, что важную роль в этом могут сыграть президентские выборы на Украине. По ее словам, выборы могут стать предпосылкой для прекращения боевых действий на время избирательной кампании.





«Правильно, когда идут выборы, явно надо будет делать перемирие. Поэтому, наверное, все эти сопутствующие факторы наводят на мысль уже и западные страны о том, что да, конфликт может быть приостановлен, по крайней мере, точно на время таких действий и выборов», — приводит Pravda.Ru ее слова.