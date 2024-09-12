«Вялый пластилин»: что стало с настроем ВСУ в Курской области

Моральный дух у боевиков ВСУ в Курской области начал падать, если раньше в плен «сдавались матерые зубры, а теперь — вялый пластилин», заявил военный корреспондент Александр Коц в беседе с «Комсомольской правдой». По его словам, первую неделю российский регион атаковали мотивированные бойцы, а сейчас — те, кого мобилизовали месяц назад.