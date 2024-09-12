«Вялый пластилин»: что стало с настроем ВСУ в Курской области

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Моральный дух у боевиков ВСУ в Курской области начал падать, если раньше в плен «сдавались матерые зубры, а теперь — вялый пластилин», заявил военный корреспондент Александр Коц в беседе с «Комсомольской правдой». По его словам, первую неделю российский регион атаковали мотивированные бойцы, а сейчас — те, кого мобилизовали месяц назад.
«Первую неделю-полторы это были хорошо подготовленные и мотивированные вояки, которые имели богатый боевой опыт за плечами. Они раньше воевали и на Запорожском, и на Торецком, и на Артемовском, и на Донецком направлениях», — пояснил он.Коц отметил, что вслед за ними пошли силы закрепления, которые свой первый боевой опыт получали как раз в Курской области, так как их схватили на улицах Винниц или Сум всего три недели назад.
Ранее эвакуированная жительница села Гончаровка в Суджанском районе Курской области Галина рассказала, что ее сын в селе Кулевка видел, как бомба ВСУ ударила по сараю соседей и люди стали задыхатьсяот желтого дыма.
«Дым был густой-густой, желтый. Надо было только вдохнуть и выдохнуть, вылить воду и, не вдыхая, выскочить на улицу. Вдыхать невозможно было. Так они кое-как затушили», — поделилась она в разговоре с РИА Новости.Читайте также:
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