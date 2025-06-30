Удар российской «Герани» по зданию ТЦК в Кривом Роге обрадовал украинцев

Удар российского дрона по ТЦК в Кривом Роге вызвал радость у жителей Украины
Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Удар, предположительно нанесённый российскими силами по зданию ТЦК (аналог военкомата) в Кривом Роге, обрадовал украинских пользователей соцсетей.



В Кривом Роге был замечен БПЛА российской армии «Герань», который прилетел в Саксаганский ТЦК в понедельник утром. На кадрах, опубликованных в Интернете, замечено сильное ​повреждение крыши здания.

​Городская администрация сообщает, что пострадали три человека, один из ​которых находится в тяжёлом состоянии.

«А плохие новости будут?», «Это карма за всё», — комментарии, которые оставляют пользователи в социальных сетях.

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