Удар российской «Герани» по зданию ТЦК в Кривом Роге обрадовал украинцев
Удар российского дрона по ТЦК в Кривом Роге вызвал радость у жителей Украины
Удар, предположительно нанесённый российскими силами по зданию ТЦК (аналог военкомата) в Кривом Роге, обрадовал украинских пользователей соцсетей.
В Кривом Роге был замечен БПЛА российской армии «Герань», который прилетел в Саксаганский ТЦК в понедельник утром. На кадрах, опубликованных в Интернете, замечено сильное повреждение крыши здания.
Городская администрация сообщает, что пострадали три человека, один из которых находится в тяжёлом состоянии.
«А плохие новости будут?», «Это карма за всё», — комментарии, которые оставляют пользователи в социальных сетях.