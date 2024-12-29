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Лавров вспомнил плохой дресс-код Зеленского после скандала с джинсами на ЧМ по шахматам

Лавров высказался по скандалу с шахматистом Карлсеном на ЧМ и вспомнил Зеленского
Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал скандал, разгоревшийся на чемпионате мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке из-за дресс-кода, сообщает «Коммерсант».
«Тот факт, что чемпиона мира Магнуса Карлсена по сути выгнали за то, что он пришел в джинсах, вызывает изумление, если не остолбенение», — признался министр.
Лавров отметил, что сам не играет в шахматы, но в достаточной мере интересуется ими.



Скандал начался после того, как Карлсену выписали штраф в $200 за нарушение дресс-кода FIDE — шахматист пришел на игру в джинсах вместо положенных брюк. Организаторы турнира потребовали от него сменить одежду к следующему раунду, угрожая дисквалификацией. В знак протеста Карлсен решил самостоятельно покинуть соревнование.

Штраф за несоответствие дресс-коду также получил российский гроссмейстер Ян Непомнящий, который появился на турнире в кроссовках, но смог продолжить участие после переобувания.

Лавров саркастически отметил, что такие строгие требования к одежде на турнире вызывают вопросы. Он также вспомнил, что Владимир Зеленский регулярно игнорирует деловой дресс-код, появляясь на международных встречах в неподобающей одежде.

«Зеленского надо за дресс-код отовсюду гнать, это б многие проблемы решило», — добавил Лавров.
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На капремонт спортобъектов в Подмосковье в 2025 году направят 5 млрд рублей
28 декабря 2024, 18:56

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На капитальный ремонт спортивных сооружений в Московской области в 2025 году выделят из бюджета около 5 млрд рублей. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта региона Подмосковья Дмитрий Абарёнов.
«На капремонт спортивных сооружений в следующем году выделено 5 млрд рублей. Свыше 9 млрд направят на государственную программу «Спорт Подмосковья». Основная часть пойдёт на содержание наших учреждений и топовых спортсменов. При этом сюда не входит более 20 млрд рублей, заложенных на спорт в муниципальных образованиях», – рассказал министр в интервью «Интерфаксу».
Он добавил, что в Подмосковье расположено более 14 тыс. спортивных сооружений, в том числе 327 крупных объектов спорта.
«Многие объекты имеют столетнюю историю, поэтому ремонт необходим. В прошлом году губернатор Андрей Воробьёв запустил огромную региональную программу по капремонту объектов. На первом этапе планируем отремонтировать 50 из них. Это огромное подспорье как для массового спорта, так и для спорта высших достижений», – отметил Абарёнов.
Что касается строительства новых объектов, то, по его словам, в Подмосковье отдают приоритет инвесторам, которых сегодня достаточно.

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#спорт
#минспорт мо
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#дмитрий абарёнов
#подмосковье
#московская область
#капремонт
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Систематически занимаются спортом более 60% жителей Подмосковья
28 декабря 2024, 16:01

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области регулярно занимаются спортом более 60% жителей. Такие данные привёл министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абарёнов.
«Сегодня у нас в Подмосковье – свыше 60% систематически занимающихся спортом. Это около 5 млн человек. Мы одни из лидеров в стране по этому показателю. Естественно, хотим, чтобы каждый житель Московской области занимался физкультурой и спортом», – сказал Абарёнов в интервью «Интерфаксу».
По его словам, в Подмосковье вводится система с искусственным интеллектом для отслеживания загрузки спортивных объектов, ведётся работа с инвесторами. Сейчас на рассмотрении – более сотни инвестпроектов, связанных с физкультурой и спортом. Предполагается, что все эти меры помогут увеличить число занимающихся.

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#подмосковье
#московская область
#спорт
#минспорт мо
#дмитрий абарёнов
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В Химках проведут новогодний волейбольный турнир со специальным секретным призом
28 декабря 2024, 14:12

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В химкинской спортшколе «Лунёво» пройдёт традиционный турнир по волейболу «Новогодний мяч». В соревнованиях примут участие жители, педагоги и ученики школы, а также родители, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Турнир станет отличным способом провести время перед Новым годом в кругу друзей и единомышленников, зарядиться положительными эмоциями и позитивной энергией. Перед участниками выступит белый мишка, который поднимет настроение и мотивирует всех на успешную игру. Победителей наградят медалями и мандаринами. А лучшему игроку достанется специальный секретный приз», – рассказал депутат Совета депутатов Глеб Демченко.
Турнир пройдёт 30 декабря, он стартует в 10:00.

Как напомнила лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова, в зимний сезон для жителей округа подготовили множество тематических мероприятий. В Химках проведут спортивные программы, мастер-классы, квесты, спектакли и новогодние представления. Помимо этого, там пройдут рождественские ярмарки, народные гулянья, выставки и фестивали.

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#подмосковье
#московская область
#спорт
#дети
#волейбол
#турнир
#дмитров
#новый год
#праздник
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В турнире по боксу в Дзержинском приняли участие 80 спортсменов
28 декабря 2024, 12:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дзержинский

Традиционный ежегодный турнир по боксу, посвященный памяти мастера спорта России Максима Галкина, прошёл в подмосковном Дзержинском в шестнадцатый раз, в этом году в нём приняли участие 80 спортсменов их Москвы, Дзержинского, Котельников, Лыткарина и Люберец, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Турнир хорошо известен в спортивной среде Подмосковья. Выписка из этих соревнований является основанием для присвоений спортсменам разрядов», — говорится в сообщении.
Участников турнира поприветствовал директор спортивной школы «Орбита» Иван Сирош, а родителям Максима Галкина — Михаилу Владимировичу и Надежде Павловне — организаторы соревнований вручили памятные подарки.

Турнир проводился на базе клуба бокса «Угреша».

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Чемпион мира по шахматам Карлсен дисквалифицирован за джинсы

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#дзержинский
#бокс
#турнир
#дети
#соревнования
#спорт
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Сноубордисты из Подмосковья завоевали три медали Кубка России
28 декабря 2024, 09:13

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три золотые медали завоевали спортсмены из Московской области Варвара Артюхова и Арсений Томин на третьем и четвёртом этапах Кубка России по сноуборду, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Варвара Артюхова дважды поднялась на высшую ступень пьедестала почёта по итогам заездов в дисциплине «параллельный слалом». А Арсений Томин завоевал золотую медаль на третьем этапе Кубка России в дисциплине «сноуборд-кросс», — говорится в сообщении.
В областном министерстве отметили, что Варвара Артюхова также выиграла две золотые медали в параллельном слаломе на первом и втором этапах Кубка России, а на счету Арсения Томина две золотые медали, завоёванные на предыдущих этапах турнира за сноуборд-кросс в мешанной паре.

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#минспорта мо
#кубок россии
#сноуборд
#медали
#подмосковье
#московская область
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Чемпион мира по шахматам Карлсен дисквалифицирован за джинсы
28 декабря 2024, 08:46

Фото: istockphoto/Andy Cossins

Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен отстранён от турнира по блицу и рапиду, который проходит в Нью-Йорке. Причина — нарушение дресс-кода.
Сообщение об этом распространила пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ, FIDE). Карлсен явился на матч в джинсах. Главный судья соревнований Ахмед Адли сообщил ему о недопустимости такого внешнего вида. Норвежец, как и российский гроссмейстер Ян Непомнящий, был оштрафован за несоблюдение дресс-кода.

Ему предложили сменить джинсы на более подобающие брюки, но шахматист отказался. Тогда норвежца не включили в пару для девятого тура и отстранили от соревнований.

«Я крайне устал от ФИДЕ. Хватит. Больше не хочу иметь с ними ничего общего», — заявил Карлсен после своей дисквалификации.

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#матч
#служба
#шахматы
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Российский гроссмейстер Непомнящий оштрафован на $200 за нарушение дресс-кода
28 декабря 2024, 08:43

Фото: istockphoto/Facundo Diaz Montes

Российского шахматиста Яна Непомнящего оштрафовали на 200 долларов за нарушение дресс-кода. Это произошло на чемпионате мира по блицу и рапиду, который проходит в Нью-Йорке.
О случившемся рассказал сам гроссмейстер в своей социальной сети Х. По словам Непомнящего, к нему подошёл главный судья соревнований Ахмед Адли и сказал, что шахматист не должен так одеваться.

«Надеюсь, эти 200 долларов пойдут в фонд исследования моды в мире шахмат», — с юмором отреагировал на санкции российский гроссмейстер.

Непомнящий и ранее отличался нестандартным внешним видом на соревнованиях. Например, в 2022 году на чемпионате мира по блицу и рапиду в Алма-Ате он вышел играть партию в футболке, на которой красовалась цитата аргентинского футболиста Лионеля Месси: «Чего уставился, придурок? Иди отсюда». Эта фраза, сказанная аргентинцем во время матча игроку сборной Нидерландов Вауту Вегхорсту, попала в телетрансляцию и стала знаменитой.

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#шахматы
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Боец ММА Мендонка сломал пенис на тренировке
28 декабря 2024, 04:26

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Боец ММА Матеус Мендонка сломал пенис во время тренировки. Об этом сообщает сайт MMA Fighting.
В материале пишут, что травму Мендонка получил в ходе отработки приемов джиу-джитсу. Для этого он спаринговался с товарищем по команде. Последний случайно ударил коленом Мендонку в область паха, в результате чего у него сломался пенис.

После получения травмы боец еще месяц не обращался к врачам. В конце декабря он все таки поехал в больницу, где ему диагностировали перелом пениса. По итогу Мендонке запретили тренироваться на протяжении двух месяцев.

Спортсмен сам рассказал о травме своим поклонникам. В своем обращении он попросил помочь ему финансово, так как из-за длительной реабилитации он не сможет обеспечивать семью.

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Детский лыжный старт открыл зимний сезон в Дмитровском городском округе
27 декабря 2024, 17:29

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского г. о.

На лыжной трассе в ГАБО в Дмитровском городском округе торжественно открыли зимний сезон. Детский старт собрал юных спортсменов в возрасте от 4 до 12 лет, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Лыжные трассы в нашем округе предлагают отличные условия для занятий спортом как для начинающих, так и для опытных лыжников. Отмечается большой интерес дмитровчан к лыжному спорту, в том числе среди детей», – сказала замглавы Дмитровского округа Ирина Костышина.
После окончания гонок прошло торжественное награждение победителей. Затем для участников и их родителей состоялось дружеское чаепитие.

Соревнования для маленьких спортсменов организовали ФОК «Свобода» и спортивно-оздоровительный клуб «ГАБО» при поддержке администрации Дмитровского городского округа и правительства Московской области.

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#подмосковье
#московская область
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