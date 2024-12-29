Лавров вспомнил плохой дресс-код Зеленского после скандала с джинсами на ЧМ по шахматам

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал скандал, разгоревшийся на чемпионате мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке из-за дресс-кода, сообщает «Коммерсант».
«Тот факт, что чемпиона мира Магнуса Карлсена по сути выгнали за то, что он пришел в джинсах, вызывает изумление, если не остолбенение», — признался министр.Лавров отметил, что сам не играет в шахматы, но в достаточной мере интересуется ими.
Скандал начался после того, как Карлсену выписали штраф в $200 за нарушение дресс-кода FIDE — шахматист пришел на игру в джинсах вместо положенных брюк. Организаторы турнира потребовали от него сменить одежду к следующему раунду, угрожая дисквалификацией. В знак протеста Карлсен решил самостоятельно покинуть соревнование.
Штраф за несоответствие дресс-коду также получил российский гроссмейстер Ян Непомнящий, который появился на турнире в кроссовках, но смог продолжить участие после переобувания.
Лавров саркастически отметил, что такие строгие требования к одежде на турнире вызывают вопросы. Он также вспомнил, что Владимир Зеленский регулярно игнорирует деловой дресс-код, появляясь на международных встречах в неподобающей одежде.
«Зеленского надо за дресс-код отовсюду гнать, это б многие проблемы решило», — добавил Лавров.Читайте также:
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