На Западе забили тревогу из-за надвигающейся катастрофы

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Предстоящая зима в Европе будет самой холодной с начала спецоперации. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды.
По данным экспертов, это может привести к беспрецедентному с начала СВО повышению спроса и цен на отопление. Согласно информации источника, положение усугубляется прекращением поставок газа из РФ через Украину с 1 января.
Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что зима 2024 года может стать самой тяжелой в истории Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что зима 2024 года может стать самой тяжелой в истории Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова