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Утрата контроля над Часовым Яром может привести к краху украинской оборонительной линии в Донбассе. Такое мнение в своем YouTube-блоге высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.
Он предполагает, что в случае падения этой стратегически важной позиции возникнет кризис в битве за контроль над регионом, причем такого масштаба еще не наблюдалось. Это, по его словам, может означать неизбежное завершение битвы с победой России.
Меркурис считает, что уничтожение украинских военных позиций в этом районе откроет Вооруженным силам России путь для продвижения в направлении реки Днепр.
Он также отмечает, что последние новости о Часовом Яре становятся все менее информативными, что может свидетельствовать о нарастающей интенсивности боевых действий в этом районе.
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Меркурис считает, что уничтожение украинских военных позиций в этом районе откроет Вооруженным силам России путь для продвижения в направлении реки Днепр.
Он также отмечает, что последние новости о Часовом Яре становятся все менее информативными, что может свидетельствовать о нарастающей интенсивности боевых действий в этом районе.
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Артем Кузьмин