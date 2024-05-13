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Британский эксперт Александр Меркурис в своем видеоблоге на YouTube заявил о значительных потерях, понесенных Вооруженными силами Украины по всему фронту.
Ссылаясь на данные Министерства обороны России, он отметил, что 11 мая стал катастрофическим для украинских сил. По его словам, российская армия захватила ряд населенных пунктов в северной части Харьковской области, при этом потери украинских вооруженных сил на всем фронте оказались чрезвычайно высокими.
Эксперт также отметил, что украинское командование выражает растущее беспокойство из-за возможного прорыва российских военных в Харьковской области, что вынуждает их направлять туда силы из других регионов.
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