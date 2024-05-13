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Издание The New York Times сообщает, что офицеры командования ВСУ обвиняют друг друга в поражениях в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости.
«На некоторых участках солдаты ВСУ отступают, а украинские командиры обвиняют друг друга в поражениях», — указано в материале.
Отмечается, что наступление ВС РФ в этом регионе поставило Киев в опасное положение.
10 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале наступления российских сил в Харьковской области. Он подтвердил, что в нескольких селах Харьковской области происходят боевые столкновения.
Ранее стало известно, что ВСУ применяют отравляющие вещества. По словам местного жителя, украинские войска применили против жителей Семеновки отравляющие вещества. Химическое оружие вызвало затруднение дыхания, привкус миндаля и крови во рту, тошноту и рвоту.
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