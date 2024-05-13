Прорыв обороны в Волчанске и оставление позиций ВСУ под Харьковом: последние новости СВО

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Российская армия продолжает наступление на нескольких направлениях. ВСУ предприняли попытку контратаки, но потеряли несколько единиц боевой техники и пехоту. О последних событиях в зоне проведения спецоперации, и о том, какие позиции покинули ВСУ, расскажет редакция «Радио 1».
Запорожское направление
Российская армия осуществила серию атак северо-западнее Вербового в районе дороги на Даниловку. Об этом сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Зафиксированы продвижения в западном направлении. В самом Работино продолжаются позиционные бои.
Донецкое направление
В Красногоровке ВС РФ продолжают штурмовать позиции противника. В районе Нетайлово и Уманского линия фронта без существенных изменений. Севернее Очеретино российские войска расширили зону контроля в направлении Новоалександровки.
Часовоярское направление
Ожесточенные боестолкновения продолжаются в восточном пригороде Часова Яра. Российские войска смогли продвинуться к западу от Ивановского.
Харьковское направление
При поддержке авиации и средств дальнего поражения ВС РФ ведут наступательные действия в районе Липцов со стороны н.п. Глубокое. Ожесточённые бои продолжаются в районе Волчанска, где российские войска накануне освободили н.п. Гатище и продвинулись к окраинам н.п. Бугруватка. Позиции ВСУ, куда активно стягиваются резервы, находятся под постоянным обстрелом ВС РФ в Волчанске.
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Слобожанское направление
Зона контроля расширена российской армией под Старицей, бои идут на окраине Бугроватки, сообщает телеграм-канал «Рыбарь».
Авдеевское направление
На Авдеевском направлении ВС РФ подбили очередной «Абрамс» в районе Новосёловки Первой. Севернее Архангельского и Очеретино продолжаются бои на подступах к Калиново и Новоалександровке.
Кураховское направление
ВСУ предприняли попытку контратаки на Кураховском направлении. Украинские боевики бросили в штурм три танка Leopard, 6 американских БТР М113 и более 100 человек из подразделений морской пехоты. ВС РФ отразили наступление, поразив два танка Leopard. Также сообщается о нанесении удара по пехоте ВСУ и другой тяжелой технике.
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Анастасия Хохлова