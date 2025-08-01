На Западе заявили, что Путин чётко указал на доминирование России в зоне СВО

01 августа 2025, 22:02

Риттер: Владимир Путин дал понять, что Россия доминирует в зоне СВО

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко подчеркнул, что переговоры по украинскому вопросу должны строиться на реальной ситуации на поле боя, где Россия обладает явным преимуществом. Об этом сообщает Sputnik.