На Западе заявили, что Путин чётко указал на доминирование России в зоне СВО
Президент России Владимир Путин во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко подчеркнул, что переговоры по украинскому вопросу должны строиться на реальной ситуации на поле боя, где Россия обладает явным преимуществом. Об этом сообщает Sputnik.
По словам политолога Скотта Риттера, Путин чётко дал понять, что ВС России доминируют в зоне проведения СВО на Украине. При этом эксперт назвал заявления американского президента Дональда Трампа, НАТО и европейских стран о поставках дополнительного вооружения Киеву «пустым звуком».
Также Владимир Путин отметил, что населённый пункт Часов Яр был освобождён российскими войсками несколько дней назад, а официальное объявление Минобороны последовало лишь позже.
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