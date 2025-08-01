ВКС России сбросили ФАБ-3000 на мост, которым пользовались ВСУ в ДНР
Российские Воздушно-космические силы (ВКС) нанесли мощный авиаудар по мосту в районе города Константиновка в ДНР. Для атаки была применена тяжёлая авиабомба ФАБ-3000, оснащённая управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК).
На опубликованных Telegram-каналом «НгП раZVедка» кадрах видно точное попадание боеприпаса в конструкцию моста, после чего сооружение полностью обрушилось.
Военные источники отмечают, что мост использовался для снабжения украинской группировки войск в этом районе. После его уничтожения российская армия взяла под плотный огневой контроль ключевые пути передвижения ВСУ, существенно ограничив возможности противника по переброске резервов и техники.
По данным ряда Telegram-каналов, удар ФАБ-3000 стал одним из первых зафиксированных применений этой сверхмощной авиабомбы на данном направлении.
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