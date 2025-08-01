Путин заявил, что Часов Яр был освобождён не 31 июля, а раньше

01 августа 2025, 18:56

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ освободили город Часов Яр в ДНР ещё несколько дней назад, несмотря на то что официальное сообщение Минобороны появилось только накануне. Об этом сообщает ТАСС.





Глава государства прокомментировал продвижение российских войск в зоне СВО. Отдельное внимание он уделил взятию под контроль города Часов Яр.





«Минобороны объявило только вчера, а на самом деле Часов Яр был взят несколько дней назад. Занимались так называемой зачисткой, хотя, наверное, попытки контратак есть», – отметил президент.