Путин заявил, что Часов Яр был освобождён не 31 июля, а раньше
Президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ освободили город Часов Яр в ДНР ещё несколько дней назад, несмотря на то что официальное сообщение Минобороны появилось только накануне. Об этом сообщает ТАСС.
Глава государства прокомментировал продвижение российских войск в зоне СВО. Отдельное внимание он уделил взятию под контроль города Часов Яр.
«Минобороны объявило только вчера, а на самом деле Часов Яр был взят несколько дней назад. Занимались так называемой зачисткой, хотя, наверное, попытки контратак есть», – отметил президент.Согласно официальному сообщению Минобороны России, подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль Часов Яр в результате активных наступательных действий. В ведомстве уточнили, что в ходе боёв за город были уничтожены более 1325 украинских военнослужащих, а также два танка, несколько артиллерийских орудий и автомобилей.
Часов Яр расположен к западу от Артёмовска (украинское название – Бахмут) и считался одним из ключевых опорных пунктов ВСУ в этом районе. Его освобождение открывает возможности для дальнейшего продвижения российских сил в сторону Краматорска и Славянска – крупных транспортных и логистических узлов украинской армии на Донбассе.