Взятие контроля над Сухимцом и шахтой «Краснолиманская», активное продвижение ВС РФ: последние новости СВО на 4 августа
ВС РФ демонстрируют системное продвижение, сочетая фланговые охваты с подавлением ключевых узлов обороны. Украинская сторона, несмотря на попытки стабилизировать линию соприкосновения, теряет контроль над инфраструктурой на ключевых участках фронта. Подробнее о ситуации в зоне СВО читайте в материале «Радио 1».
Сумская область
Подразделения ВДВ РФ продолжают вести ожесточенные бои в лесополосах в районе Юнаковки, где украинские силы предприняли три попытки контратак. Все атаки были отражены с тяжелыми потерями для противника. По данным российского командования, уничтожено до 70% личного состава участвующих в штурме групп ВСУ, остальные отброшены на исходные позиции.
Росиийские военные продолжают продвижение вглубь Юнаковки и прилегающих лесных массивов, закрепившись на новых рубежах. За последние сутки российские подразделения продвинулись на 600 метров, несмотря на упорное сопротивление противника. Ведется зачистка занятых кварталов и укрепленных позиций ВСУ. Украинское командование перебрасывает в район боев дополнительные силы, включая элитные подразделения, однако их действия осложняются активным применением российской артиллерии, авиации и FPV-дронов.
Харьковская область
После освобождения Волчанска российские войска продолжают зачистку лесных массивов к западу от города, где остаются разрозненные группы ВСУ. Наступательные действия ведутся при поддержке артиллерии и авиации, что позволяет методично выдавливать противника с укрепленных позиций.
В районе Липец разведка выявила скопление украинских сил: уничтожены штурмовые группы, склад боеприпасов и пункт управления БПЛА. На участке в районе Синельниково ВС РФ продвинулись на 600 метров, преодолевая сопротивление противника. Украинские силы пытались контратаковать, однако огневое поражение и работа штурмовых групп сорвали их планы. Продолжается закрепление на достигнутых рубежах.
Константиновское направление
ВС РФ продолжают наступление на Константиновском направлении, добившись значительного прогресса за последние сутки. Основные усилия сосредоточены на прорыве украинской обороны в районе Яблоновка-Александро-Калиново, где идут интенсивные бои за контроль над стратегически важным рубежом Степановка-Долгая Балка. Этот участок фронта имеет ключевое значение, так как позволяет перерезать рокадную дорогу Константиновка-Шахово, основную артерию снабжения украинской группировки в данном районе.
Параллельно развивается наступление в районе Катериновки и Дылеевки, где российские штурмовые группы методично продвигаются вперед. Особое внимание уделяется Часовому Яру, который, несмотря на полное освобождение, продолжает подвергаться артиллерийским обстрелам и диверсионным вылазкам со стороны ВСУ.
Важным достижением стало установление полного контроля над обоими берегами Клебан-Быкского водохранилища, что лишает противника возможности использовать этот район для переброски подкреплений и существенно осложняет снабжение украинских частей в Щербиновке.
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Краснолиманское направление
На Краснолиманском направлении российские войска продолжают успешное наступление, добившись значительного прогресса за последние сутки. Основные усилия сосредоточены на взятии под контроль населенного пункта Торское, где развивается наступление с двух направлений. С севера, из района Нового Мира и Глущенково, российские подразделения перерезают пути снабжения украинского гарнизона, в то время как с юго-востока блокируется связь ВСУ с Серебрянским лесом.
Особое значение имеет установление контроля над южной частью Торского, где российские войска продвинулись на 2,5 км. Сейчас создаются условия для полного окружения остатков украинского гарнизона, продолжающего удерживать центр. В районе Карповки и Шандриголово российские войска освободили 5 км² территории, вплотную приблизившись к последнему. На южном направлении, в районе Нового Мира и Глущенково, продолжается методичное выдавливание противника из лесных массивов.
Покровское направление
На Покровском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Российские войска развивают наступление в районе Гришино, создавая угрозу окружения украинской группировки в Мирнограде и Родинском. Несмотря на переброску резервов ВСУ из Доброполья, российские подразделения продвинулись к Белицкому, взяв под огневой контроль дорогу на Мирноград.
Значительные успехи достигнуты на флангах. Занята южная часть Мерцалово, установлен контроль над Сухецким и шахтой «Краснолиманская». В районе Никаноровки российские штурмовые группы осуществляют обходной манёвр. Одновременно идут бои на восточных подступах к Родинскому и окраинах Красного Лимана.
Попытки ВСУ контратаковать во Владимировке носят локальный характер и не меняют общей оперативной обстановки. Российские войска методично перерезают коммуникации противника, создавая условия для возможного окружения всей покровской группировки ВСУ в ближайшие дни.
Угледарское направление
На Угледарском направлении российские войска продолжают методичное наступление, добившись частичных успехов. Основные усилия сосредоточены на продвижении к Вороному с опорой на занятые позиции в Малиевке. Украинские подразделения, пытаясь удержать западную окраину Воскресенки, предпринимают контратаки из Январского, однако инициатива остается за российскими силами.
На северном участке фронта зафиксирован заметный прогресс. Российские подразделения продвинулись на 4 км по линии Орехово-Новоукраинка, закрепившись у границы Днепропетровской области. Продолжаются ожесточенные бои в районах Александрограда и Искры, где ВСУ оказывают упорное сопротивление.