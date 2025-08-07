Запущен сайт с фото и именами украинских пленных, которых не забирает Киев

07 августа 2025, 10:33

RT запустил сайт, на котором собрана информация о 1000 украинских военнопленных

Фото: iStock/Sinenkiy

RT опубликовал полный список украинских военнопленных, которых отказывается забирать Киев. Все они ранее были поданы на обмен, но вместо них власти на Украине предпочли забрать других людей. Перечень, а также снимки 1 тыс. украинцев опубликованы на сайте 1000ua.ru.