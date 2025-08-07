Запущен сайт с фото и именами украинских пленных, которых не забирает Киев
RT опубликовал полный список украинских военнопленных, которых отказывается забирать Киев. Все они ранее были поданы на обмен, но вместо них власти на Украине предпочли забрать других людей. Перечень, а также снимки 1 тыс. украинцев опубликованы на сайте 1000ua.ru.
В верхней части веб-страницы находится изображение, на котором запечатлены украинские военнопленные. Снимок высокого качества можно скачать.
С помощью поисковой строки можно получить информацию о каждом военнопленном: его имя, дату и место рождения, номер воинской части, воинское звание и позывной. В нижней части веб-страницы размещено обращение военнопленных к Владимиру Зеленскому на трёх языках: русском, украинском и английском.
Ранее сообщалось, что Киев вычеркнул из списков на обмен 1000 украинских пленных. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
