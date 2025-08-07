Достижения.рф

Запущен сайт с фото и именами украинских пленных, которых не забирает Киев

RT запустил сайт, на котором собрана информация о 1000 украинских военнопленных
Фото: iStock/Sinenkiy

RT опубликовал полный список украинских военнопленных, которых отказывается забирать Киев. Все они ранее были поданы на обмен, но вместо них власти на Украине предпочли забрать других людей. Перечень, а также снимки 1 тыс. украинцев опубликованы на сайте 1000ua.ru.



В верхней части веб-страницы находится изображение, на котором запечатлены украинские военнопленные. Снимок высокого качества можно скачать.

С помощью поисковой строки можно получить информацию о каждом военнопленном: его имя, дату и место рождения, номер воинской части, воинское звание и позывной. В нижней части веб-страницы размещено обращение военнопленных к Владимиру Зеленскому на трёх языках: русском, украинском и английском.

Ранее сообщалось, что Киев вычеркнул из списков на обмен 1000 украинских пленных. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0