Генштаб ВСУ признал превосходство России

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Генштаб Вооруженных сил Украины признал превосходство России в технике и живой силе. Об этом информирует РИА Новости.
В сообщении, опубликованном на странице генштаба в соцсети Facebook*, отмечается, что ситуация для украинских военных на фронте остается сложной.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Россия развивает успех на сватовско-кременском участке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, безостановочно атакует наши позиции», — указано на странице.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Россия развивает успех на сватовско-кременском участке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова