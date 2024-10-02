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Генштаб ВСУ признал превосходство России

Генштаб ВСУ признал превосходство России в живой силе и технике
02 октября 2024, 10:30
Фото: iStock/reflection_art

Фото: iStock/reflection_art

Генштаб Вооруженных сил Украины признал превосходство России в технике и живой силе. Об этом информирует РИА Новости.
В сообщении, опубликованном на странице генштаба в соцсети Facebook*, отмечается, что ситуация для украинских военных на фронте остается сложной.

«Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, безостановочно атакует наши позиции», — указано на странице.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Россия развивает успех на сватовско-кременском участке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#всу
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В Генштабе ВСУ назвали сложной обстановку на фронте после потери Угледара
02 октября 2024, 11:08

Фото: iStock/Jakub Laichter

Генштаб ВСУ вынужден признать сложную обстановку на фронте для украинских войск, подобное заявление прозвучало на фоне информации об освобождении Угледара российскими войсками.
«Ситуация на фронте остается сложной», — говорится в сообщении в Telegram-канале Генштаба ВСУ.

При этом ведомство опубликовало ежедневную сводку, в которой больше нет упоминания Угледара. Последний раз город упоминался 1 октября. Уже в следующей сводке говорилось об атаках российских сил на Богоявленовку.

Генштаб Вооруженных сил Украины признал превосходство России в технике и живой силе. Утверждается, что армия России, используя свое превосходство в живой силе и технике, безостановочно атакует украинские позиции.

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#угледар
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«Некому удерживать»: в ВСУ раскритиковали командование после потери Угледара
«Страна»: в ВСУ раскритиковали командование после потери Угледара
02 октября 2024, 10:55

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Украинское командование раскритиковал один из боевиков ВСУ, пишет издание «Страна».
«Если всех пацанов «класть» в одном месте, когда обстановка критическая и невыгодная, то следующие рубежи некому будет удерживать. Об Угледаре командирам надо было думать раньше, когда еще начинался кипиш на флангах», — процитировали боевика журналисты.

Он добавил, что удерживать Угледар в течение длительного времени было бы весьма сложно.

Ранее сообщалось, что в рядах украинской армии людям сложно выполнять поставленные задачи, в том числе, из-за отношения со стороны командования. Кроме того, военнослужащая теробороны упомянула важную проблему в ВСУ.

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#мир
#украина
#всу
#война
#сво
#новости
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В ВСУ раскрыли важную проблему
Военнослужащая Украины Поп: в ВСУ есть проблема суицида
02 октября 2024, 10:36

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Проблема суицида есть в каждом подразделении боевиков ВСУ. Такое заявление «Новины. Live» сделала младший сержант украинской теробороны Екатерина Поп.
«Конечно, во всех подразделениях они случаются. Это зависит от различных факторов. Могут быть факторы психогенные — потери таких людей это по факту психогенные потери в подразделении», — пояснила Поп.
Она добавила, что для некоторых людей нагрузка слишком тяжелая, поэтому они не выдерживают. Кроме того, роль играет и отношение к подчиненным со стороны командования. А некоторые просто тяжело справляются с поставленными задачами.

Ранее сообщалось, что в Генштабе ВСУ признали превосходство российской армии.

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#мир
#украина
#всу
#война
#сво
#новости
#армия
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На Украине приостановили проезд через КПП «Орловка» на границе с Румынией
Украина приостановила работу КПП «Орловка» на границе с Румынией после удара
02 октября 2024, 10:32

Фото: iStock/Kirk Fisher

Украинские власти временно остановили проезд через контрольно-пропускной пункт «Орловка» на границе с Румынией после удара. Об этом написала Государственная таможенная служба Украины в Telegram-канале.
На данный момент на КПП стабилизируют работу после ночной атаки. Уточняется, что проезд через «Орловку» ограничен до 11:00.

Таможенная служба также призвала людей учитывать временное закрытие пропускного пункта при планировании поездки. В ведомстве пообещали проинформировать дополнительно о возобновлении работы КПП.

Ранее сообщалось, что Автомобильное движение временно приостановлено через контрольно-пропускной пункт «Шегини» на границе с Польшей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Генштаб ВСУ больше не упоминает Угледар в своих сводках
02 октября 2024, 10:20

Фото: iStock/Silent_GOS

Генштаб Вооруженных сил Украины перестал упоминать Угледар в своих сводках с 1 октября. От этом сообщает украинское издание «Страна».
«Генштаб ВСУ перестал упоминать Угледар в своих последних сводках с фронтов. Последний раз Угледар упоминался в утренней сводке от 1 октября. Там говорилось, что ВСУ отразили атаки на город», - говорится в сообщении.

Уже в следующей сводке говорилось об атаках российских сил на Богоявленовку, а Угледар больше не упоминался.

Также издание приводит данные украинского военного паблика Deep State, который сообщил, что ВС РФ взяли Угледар под свой контроль. Таким образом, Волновахский район Донецкой области теперь находится под российским контролем.

Напомним, армия России 1 октября освободила Угледар, в центре города развевается российский триколор.

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Бои в Курской области, потеря Угледара ВСУ и попытка контратаки в Авдеевке: последние новости СВО
02 октября 2024, 10:20

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС РФ активно продвигаются под Купянском и зачищают Угледар от остатков украинского гарнизона. В Курской области продолжаются бои. ВСУ стремятся провести новое наступление, однако сталкиваются с сопротивлением российских войск и артиллерийскими ударами. О последних событиях в зоне проведения спецоперации расскажет редакция «Радио 1».

Потеря Угледара ВСУ


Российские силы практически полностью освободили Угледар. В Верховной Раде уже подтвердили утрату контроля над городом.

В своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* раскритиковал действия министра обороны Рустема Умерова и призвал его уйти в отставку. Угледар имеет важное стратегическое значение для ДНР, и его освобождение может привести к снижению обстрелов Еленовки, а также усилить давление на ВСУ в районе Курахово и на направлении Запорожья.


Курская область


Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Север» нанесли удары по боевой технике и позициям с живой силой ВСУ в приграничной зоне Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что боевые задачи выполнялись в сотрудничестве с разведгруппами и беспилотными летательными аппаратами.

Истребители Су-35С ВКС России успешно выполняют задачи по дежурству в воздушном пространстве приграничных районов Курской области, сообщили в министерстве.

«Во время выполнения боевых задач экипажи Су-35С осуществили патрулирование в установленном районе», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Минувшей ночью в Курской области была объявлена ракетная угроза, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Алексей Смирнов. Он призвал жителей искать укрытие в помещениях без окон и с прочными стенами.

«Курская область: ракетная угроза! Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон, таких как коридор, ванная или кладовая. Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание или укрытие», — отметил Смирнов.

Также стало известно о видео, зафиксировавшем расстрел семьи в Курской области, найденном на камере GoPro одного из ликвидированных военных ВСУ. Как сообщил представитель российских силовых структур, инцидент произошел в квартире, где военный дважды выстрелил в людей из автомата. Один из погибших был инвалидом и остался умирать в коляске, а тело второго человека лежало рядом. Перед смертью один из них крикнул: «Не стреляйте».

«Наше подразделение уничтожило группу противника на окраине одного из населенных пунктов Курской области. На каске одного из них была камера GoPro, на которой запечатлен момент убийства местных жителей», — добавил собеседник агентства.

Российские войска, тем временем, продолжают наступление и сохраняют контроль над ключевыми участками. Основные боевые действия сосредоточены в Глушковском районе и на южных рубежах Суджанского района, где российская бронегруппа активно атакует позиции ВСУ.

Противник не прекращает попыток укрепиться на стратегических позициях, однако продолжает нести значительные потери как в бронетехнике, так и в личном составе. Под огневым контролем российских войск находятся участки границы и лесополосы, ранее занятые украинскими подразделениями. Активно используются артиллерийские и авиационные удары, что значительно уменьшает возможности ВСУ для организации обороны.

Основные сражения происходят у Плехово, где российские силы успешно отбили несколько атак противника, нанеся удары по его бронетехнике и личному составу. На участке между Плехово и Борками ВС РФ удалось восстановить контроль над лесополосами и частью границы, продвинувшись на юг от этих рубежей. Несмотря на значительные потери, противник продолжает пытаться атаковать в окрестностях Весёлого, однако закрепиться на этих позициях ему не удалось.

Фото: Минобороны РФ

Кураховское направление


В Минобороны РФ сообщили о том, что расчет РСЗО «Град» группировки войск «Юг» успешно атаковал позиции ВСУ на Кураховском направлении. Получив разведданные о местоположении украинских войск, расчет быстро перешел в боевую готовность и уничтожил наземные цели залпом реактивных снарядов. Эффективность удара подтверждена беспилотниками разведывательного подразделения.

Авдеевское направление


Расчёт системы «Земледелие» войсковой группировки «Центр» сумел предотвратить контратаку ВСУ в районе Авдеевки. Он установил мины на подступах к позициям российской армии. Узнав о планируемом нападении, российские военнослужащие оперативно провели минирование территории и отступили с занимаемых позиций. Операция ВС РФ привела к срыву контратаки и потерям среди украинских сил, включая как бронетехнику, так и личный состав.

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#расстрел
#сво
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Экс-военнослужащий ВСУ рассказал о вербовке польских спецслужб
Экс-военнослужащий ВСУ: поляки вербовали солдат ВСУ во время обучения в Европе
02 октября 2024, 09:42

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Бывший украинский военный рассказал, что во время обучения в Европе польские спецслужбы вербовали солдат Вооруженных сил Украины. Об этом информирует РИА Новости.
Собеседник агентства сообщил, что в Польше действовали вербовщики, которые переманивали людей на свою сторону с целью получения информации об Украине.

«В принципе, расспрашивали про украинский настрой и политический, и к войне, и к власти, и в принципе, как живется. Ну все, что может интересовать поляков про Украину», — сказал он.

По его словам, сотрудники польских спецслужб были одеты в гражданскую одежду. Он сравнил их со взрослыми студентами.

Бывший военный отметил, что у некоторых людей могут быть знакомые в различных группировках в Украине, а также подчеркнул, что любой человек, который воюет на передовой, обладает значительным объемом информации. Он сообщил, что эти люди стремились получать такую информацию, чтобы влиять на события. По его словам, он сотрудничал с ними и заключил некий условный договор.

«Я еду на Украину на этом танке, воюю там где-то, например, в Курске, и докладываем какую-то интересующую информацию. Выглядит достаточно приемлемо для них. Ну и логично, потому что если отправлять туда польских панов, то это… Ну да, подозрительно. Да и воспринято будет не тем образом, каким надо», — отметил он.

По его словам, польские спецслужбы имели всю информацию на приезжающих на обучение украинцев. Бывший военный рассказал, что каждый боец заполнял бланки со своими отличительными чертами. Помимо этого, собиралась вся информация по родственникам военных.

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На Украине заявили о жалобах Сырского Зеленскому на «Азов»*
Сырский пожаловался Зеленскому на «Азов»*, который не подчиняется генштабу ВСУ
02 октября 2024, 09:28

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский регулярно жалуется президенту Украины Владимиру Зеленскому, что третья бригада националистического формирования «Азов»* не подчиняется украинскому генштабу. Об этом сообщает Telegram-канал «Резидент.ua».
Отмечается, что третья бригада, которая считается одной из самых укомплектованных в украинской армии, выполняет указания офиса Зеленского. Фактически данное подразделение не принимает участия в военных действиях, проводя операции на спокойных участках линии боевого соприкосновения.

По словам главкома ВСУ, эту бригаду нужно перебросить на Покровское направление в ДНР, чтобы стабилизировать фронт. Но, согласно информации источника, командование «Азова»* игнорирует приказы Сырского.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
#операции
#днр
#всу
#удар
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В Раде назвали позором потерю Угледара
Депутат Рады Гончаренко заявил о потере Угледара и призвал к отставке Умерова
02 октября 2024, 08:32

Фото: iStock/Silent_GOS

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* призвал к отставке главы минобороны Украины Рустема Умерова на фоне сообщений о взятии города Угледар российскими войсками. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Украинский парламентарий отметил, что это «позор» для ВСУ. По его словам, Киев потерял город, который удавалось удерживать больше двух лет.

Гончаренко* заключил, что Умеров должен незамедлительно подать в отставку.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
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#город
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