На Западе заявили о двух сценариях США в конфликте на Украине

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США разрабатывают два сценария развития конфликта на Украине: усиление ситуации или постепенное сокращение военной помощи Киеву. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в интервью на YouTube-канале Duran.
«Один из них — это усиление конфликта с надеждой, что это как-то повлияет на ситуацию в пользу западных стран (...) Есть сторонники другого варианта, которые говорят: «У нас проблема с Украиной. Мы не можем просто бросить ее, но мы должны быть честными и сказать, что мы не можем больше помочь», — поделился аналитик.Меркурис также отметил, что Соединенные Штаты могут начать постепенно перекладывать ответственность за Украину на Европу в ближайшее время. По его мнению, это необходимо для того, чтобы сдерживать влияние Китая, на которое США направляют все больше усилий.
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