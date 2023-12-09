Подоляк пообещал тяжелую мобилизацию на Украине

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Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о предстоящей серьезной мобилизации в стране в ходе национального телемарафона.
«Эта мобилизация будет сложной», — отметил Подоляк в ходе трансляции национального телемарафона Украины.Он также подчеркнул намерение изменить «пропагандистский компонент» новой волны мобилизации.
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