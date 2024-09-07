На Западе заявили о новой угрозе ВСУ

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Западными истребителями F-16 до сих пор опасно пользоваться в условиях боевых действий на Украине, сообщает издание Business Insider, ссылаясь на военно-морского летчика США в отставке Винсента Айелло.
«Полеты на истребителях — опасное занятие даже в условиях отсутствия какой-либо угрозы. <…> Я думаю, что в любом случае это будет очень хаотичная ситуация, усугубляемая тем, что у вас новый самолет и он первую неделю работает в этом конфликте», — сказал аналитик.Айелло подчеркнул сложность оперативной обстановки для истребителей Украины из-за массивных ударов ВС РФ.
Кроме того, эксперт пояснил, что F-16 отличаются от советской техники, поэтому украинским военным тяжело ими управлять. Да и вообще, со слов Айелло, летать и управлять истребителями в бою в принципе рискованно.
«Когда вы делаете и то, и другое, уровень риска возрастает», — заключил Айелло.Украине стали помогать иностранными вооружениями на фоне спецоперации в Донбассе.
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Никита Кротов