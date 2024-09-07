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На Западе заявили о новой угрозе ВСУ

BI: условия для использования истребителей F-16 на Украине до сих пор рискованные
07 сентября 2024, 22:16
Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Западными истребителями F-16 до сих пор опасно пользоваться в условиях боевых действий на Украине, сообщает издание Business Insider, ссылаясь на военно-морского летчика США в отставке Винсента Айелло.
«Полеты на истребителях — опасное занятие даже в условиях отсутствия какой-либо угрозы. <…> Я думаю, что в любом случае это будет очень хаотичная ситуация, усугубляемая тем, что у вас новый самолет и он первую неделю работает в этом конфликте», — сказал аналитик.
Айелло подчеркнул сложность оперативной обстановки для истребителей Украины из-за массивных ударов ВС РФ.



Кроме того, эксперт пояснил, что F-16 отличаются от советской техники, поэтому украинским военным тяжело ими управлять. Да и вообще, со слов Айелло, летать и управлять истребителями в бою в принципе рискованно.

«Когда вы делаете и то, и другое, уровень риска возрастает», — заключил Айелло.
Украине стали помогать иностранными вооружениями на фоне спецоперации в Донбассе.

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#истребитель f-16
#новости
На Украине предсказали обвал фронта ВСУ в Донбассе
Отставной полковник СБУ Стариков предрек обвал фронта боевиков ВСУ в ДНР
07 сентября 2024, 20:18

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Боевики ВСУ имеют дело с оперативным успехом ВС РФ в районе Покровска (Красноармейск) в Донбассе, рассказал в беседе с YouTube-каналом Politeka отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков.
«Если продолжится стачивание, а резервов не будет, то противник дойдет до Покровска, <…> произойдет прорыв фронта и обвал фронта», — прокомментировал собеседник.
По его словам, сейчас нет никакой уверенности в наличии у ВСУ резервов, чтобы восполнить потери.

Ранее сообщалось, что западные союзники Киева не уверены в способности украинских неонацистов удержать территории в Курской области.

Украина напала в Курской области 6 августа рано утром. Радикалы получили отпор от пограничников, ВС РФ и Росгвардии. Бои в регионе продолжаются и сейчас.

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#война
#сво
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#днр
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Запад потерял веру в ВСУ
Bloomberg: Запад опасается выдавливания войск ВСУ из-под Курска в скором времени
07 сентября 2024, 19:13

Фото: istockphoto/Nzpn

Западные союзники Киева не верят, что боевики ВСУ в состоянии удержать территории под Курском, и боятся, что цена вторжения на российские территории может быть слишком высока, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники.
«Некоторые союзники беспокоятся, что Украина может оказаться не в состоянии удерживать ее (атакованную территорию) достаточно долго, чтобы использовать в качестве рычага в любых дипломатических усилиях», — сказано в материале.

По словам одного высокопоставленного чиновника Европы, для главы киевского режима Владимира Зеленского вторжение в Курскую область было рискованным ходом на фоне усталости Украины и возможного ослабления поддержки со стороны Запада.

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Боевик ВСУ заявил о ЧП в зоне СВО
Офицер ВСУ Ярославский: потеря Киевом Красноармейска обрушит фронт
07 сентября 2024, 18:09

Фото: istockphoto/IherPhoto

Потеря киевским режимом контроля над Покровском (Красноармейск) обрушит весь фронт, считает командир боевиков ВСУ Денис Ярославский. Своим мнением он поделился с телеканалом «Фабрика новостей».
«Если потеряем, то за ним посыплется вся логистическая цепочка, вся линия фронта и противник сможет на этой волне дойти до остальных городов ДНР», — сказал военнослужащий.
По мнению Ярославского, российские военные стали давить на ВСУ в районе Покровска, поскольку данное направление имеет приоритет, а украинцы уже не могут оказать сопротивление.

«Не можем это делать максимально, потому что много бригад задействовано на курском направлении», — подчеркнул командир ВСУ.

Он добавил, что потеря Покровска нанесет еще более сильный удар по украинской армии, чем в Авдеевке, Соледаре или Артемовске.

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#украина
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Российские артиллеристы ударили по боевикам ВСУ под Курском — видео
Минобороны РФ показало кадры поражения сил ВСУ в приграничье Курской области
07 сентября 2024, 17:51

Фото: istockphoto/IherPhoto

Артиллеристы группы российских войск «Север» ударили по технике и живой силе неонацистов ВСУ в Курской области, доложили в Минобороны РФ, показав соответствующие кадры.
«Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области было обнаружено скопление живой силы и техники ВСУ, замаскированное в лесном массиве», — прокомментировали в ведомстве.
На кадрах можно увидеть, как наносятся удары, а также взрывы с последующим возгоранием.

Ранее в Минобороны информировали, что ВС РФ освободили населенный пункт Калиново Донецкой народной республики.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года.

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В Воронежской области перекрыта автотрасса из-за взрывов после атаки БПЛА
07 сентября 2024, 17:23

Фото: istockphoto/steved_np

На участке автодороги Воронеж - Луганск в Воронежской области полностью перекрыто движение на протяжении 50 с лишним километров. Также частично ограничено движение на некоторых других участках трассы.
Причиной таких мер стал пожар, начавшийся после падения сбитого ещё ночью украинского беспилотника, и последовавшая затем детонация взрывоопасных предметов, сообщил глава региона Александр Гусев. По его словам, полностью перекрыто движение в обе стороны по автотрассе Воронеж — Луганск на участке с 51-го километра по 105-й. Весь транзитный грузовой транспорт направили в объезд, через Нововоронеж.

Губернатор напомнил, что в Острогожском районе после пожара и взрывов был введён режим чрезвычайной ситуации. Жители нескольких близлежащих населённых пунктов были эвакуированы. Положение осложнялось тем, что детонация взрывоопасных предметов продолжалась даже после того, как пожар был потушен. Гусев обратился к жителям региона с просьбой сохранять спокойствие и выполнять распоряжения сотрудников экстренных служб.

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#транспорт
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#воронежская область
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Росгвардия нашла и обезвредила мину-сюрприз в ЛНР
07 сентября 2024, 17:00

Фото: istockphoto/Ivan Murauyou

Мину-сюрприз обезвредили в Луганской народной республике саперы Росгвардии, информирует пресс-служба ведомства.
«При проведении инженерной разведки маршрута движения подразделений в Луганской Народной Республике росгвардейцы обнаружили замаскированный инженерный боеприпас, предположительно, установленный с миной-сюрпризом», — прокомментировали силовики.
Там отметили, что служебный пес подтвердил наличие взрывчатки. По словам одного из кинологов, собака по кличке Норис имеет хорошее чутье, и вновь не ошиблась, когда замерла в сигнальной позе, приближаясь к взрывному устройству.

«…Мы уже давно работаем вместе, прошли не одну командировку, он не раз меня спасал. Скоро Норису на пенсию, и я его обязательно заберу к себе», — сказал силовик.
Взрывное устройство ликвидировали при помощи накладного заряда и продолжили выполнять боевую задачу.

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Стало известно, куда может сбежать Зеленский при поражении ВСУ
Judging Freedom: Зеленский может сбежать во Флориду после поражения боевиков ВСУ
07 сентября 2024, 16:28

Глава киевского режима Владимир Зеленский при поражении боевиков ВСУ на поле боя может сбежать во Флориду. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказал экс-разведчик США Тони Шаффер.
«Я думаю, что Зеленский будет искать возможность переехать в один из своих домов во Флориде, вероятно, к декабрю, когда все будет плохо в любом случае», — прокомментировал он.

Шаффер считает, что украинская армия вряд ли удержит территории Донбасса и может лишиться контроля над ними уже в осенний период. Он подчеркнул, что ситуация для украинской республики может стать еще хуже, если к этому моменту стороны не вернутся к дипломатическому урегулированию конфликта.

«Вы сможете увидеть, как русские придут и возьмут не только Донбасс, но, возможно, войдут и в Одессу», — предположил американский экс-силовик.
Зеленский в 2019 году перед выборами президента Украины обещал уладить конфликт, но придя к власти, продолжил агрессивную антироссийскую риторику своих предшественников. К слову, срок его полномочий истек 20 мая 2024 года.

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На Западе заявили о поворотном моменте в ходе СВО
FQ: украинский конфликт достиг перелома, боевики ВСУ терпят поражение
07 сентября 2024, 16:10

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Переломного момента достиг конфликт на Украине, пишет издание Fatto Quotidiano. По мнению обозревателей, боевики ВСУ не смогут самостоятельно уйти от поражения.
«Российско-украинский конфликт подошел к переломному моменту. Украина, которая на данный момент проигрывает, может изменить ход борьбы только в случае дальнейшей эскалации при непосредственном участии НАТО. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы избежать такого развития событий», — сказано в публикации.
Авторы статьи добавили, что глава киевского режима Владимир Зеленский способен на провокацию катастрофической военной кампании и фактически совершил в Курской области «мини-вторжение», применяя оружие Запада.

«У этой операции, по сути, нет значимых перспектив с военной точки зрения. Кроме того, она кажется абсолютно бессмысленной, поскольку ВСУ пришлось перебросить часть своих войск из Донбасса, где происходит медленное, но верное продвижение российской армии», — заключили журналисты.

Боевики ВСУ напали на Курскую область 6 августа. Украинское командование отмечало, что хотело отвлечь ВС РФ с Донбасса. По оценке международного сообщества, Зеленский делает все для усиления напряженности.

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Российский «Ланцет» разбил американскую гаубицу ВСУ M777 под Харьковом – видео
Минобороны показало удар российского «Ланцета» по американской гаубице ВСУ
07 сентября 2024, 15:39

Фото: МО РФ

Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» прямым попаданием разбил американскую гаубицу M777 ВСУ в Харьковской области Украины. Кадры высокоточного удара показало Минобороны России 7 сентября.
«Движение грузового автомобиля ВСУ с буксируемой 155-мм гаубицей М777 производства США выявили военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области», – сообщает Минобороны.

Американскую гаубицу уничтожили одним точным попаданием снаряда. На кадрах министерства слышно единственный выстрел и мгновенный взрыв грузовика с установкой. После прямого попадания венная техника противника начинает гореть.



Ранее, в отчете Минобороны сообщалось, что за сутки ВСУ потеряли более 280 военнослужащих, 13 машин бронетехники, включая танк, 9 артиллерийских орудий, вместе с этой гаубицей, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

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