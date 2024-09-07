Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Боевики ВСУ имеют дело с оперативным успехом ВС РФ в районе Покровска (Красноармейск) в Донбассе, рассказал в беседе с YouTube-каналом Politeka отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков.
«Если продолжится стачивание, а резервов не будет, то противник дойдет до Покровска, <…> произойдет прорыв фронта и обвал фронта», — прокомментировал собеседник.По его словам, сейчас нет никакой уверенности в наличии у ВСУ резервов, чтобы восполнить потери.
Ранее сообщалось, что западные союзники Киева не уверены в способности украинских неонацистов удержать территории в Курской области.
Украина напала в Курской области 6 августа рано утром. Радикалы получили отпор от пограничников, ВС РФ и Росгвардии. Бои в регионе продолжаются и сейчас.
Читайте также:
Боевик ВСУ заявил о ЧП в зоне СВО
Российские артиллеристы ударили по боевикам ВСУ под Курском — видео
Минобороны: Российские войска поразили цех сборки дронов «Паляница»
Никита Кротов