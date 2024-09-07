Запад потерял веру в ВСУ

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Западные союзники Киева не верят, что боевики ВСУ в состоянии удержать территории под Курском, и боятся, что цена вторжения на российские территории может быть слишком высока, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники.
«Некоторые союзники беспокоятся, что Украина может оказаться не в состоянии удерживать ее (атакованную территорию) достаточно долго, чтобы использовать в качестве рычага в любых дипломатических усилиях», — сказано в материале.
По словам одного высокопоставленного чиновника Европы, для главы киевского режима Владимира Зеленского вторжение в Курскую область было рискованным ходом на фоне усталости Украины и возможного ослабления поддержки со стороны Запада.
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