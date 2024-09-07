Российский «Ланцет» разбил американскую гаубицу ВСУ M777 под Харьковом — видео

Фото: МО РФ
Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» прямым попаданием разбил американскую гаубицу M777 ВСУ в Харьковской области Украины. Кадры высокоточного удара показало Минобороны России 7 сентября.
«Движение грузового автомобиля ВСУ с буксируемой 155-мм гаубицей М777 производства США выявили военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области», – сообщает Минобороны.
Американскую гаубицу уничтожили одним точным попаданием снаряда. На кадрах министерства слышно единственный выстрел и мгновенный взрыв грузовика с установкой. После прямого попадания венная техника противника начинает гореть.
Ранее, в отчете Минобороны сообщалось, что за сутки ВСУ потеряли более 280 военнослужащих, 13 машин бронетехники, включая танк, 9 артиллерийских орудий, вместе с этой гаубицей, а также станцию радиоэлектронной борьбы.
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