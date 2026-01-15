На Западе заявили о риске поражения Украины в ближайшие недели
Аналитик Меркурис: последние недели определили поражение Украины
Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что элита киевского режима не осознает серьезности ситуации в стране. Об этом пишет РИА Новости.
По его мнению, последние события на фронте и в обществе указывают на окончательное поражение Украины в конфликте с Москвой. Он отметил, что рост внутриполитического напряжения усугубляет кризис. Украина сталкивается с чередой поражений на передовой, что подрывает ее стабильность.
«В Киеве никто не задумывается о сохранении государства. Украина продолжает разрушаться, а конфликт затягивается. Европейцы все еще живут иллюзиями, а украинцы отказываются принимать реальность последних недель», — подчеркнул аналитик.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.