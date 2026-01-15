Боевики 57-й бригады ВСУ сидят без ротаций из-за нехватки людей
Боевики 57-й мотопехотной бригады ВСУ находятся на своих позициях в Харьковской области без ротаций. Об этом пишет РИА Новости.
Командование не меняет личный состав, что связано с критической нехваткой бойцов.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что в ночь с 14 на 15 января подразделения ПВО Минобороны РФ отражают атаку БПЛА ВСУ на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Волгоградской области.
