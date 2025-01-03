На Западе заявили о возможности Путина завершить СВО

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин может завершить конфликт на Украине в 2025 году. Об этом сообщает Bild.
Согласно информации издания, «соответствующие сигналы» Кремль якобы уже посылает россиянам и мировому сообществу. В материале Bild говорится, что еще одним фактором является стремление избранного президента США Дональда Трампа завершить конфликт сразу после вступления в должность.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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