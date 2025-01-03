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Запад не исключает скорого обвала обороны украинской армии. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки.
По данным ведомства, в западных политических элитах с тревогой отмечают снижение способности ВСУ противостоять натиску ВС РФ. Отмечается, что уходящая администрация Джо Байдена стремится не допустить подобного сценария и делает упор на поставки все более совершенного вооружения.
В Белом доме признают, что одной лишь материально-технической помощи недостаточно для стабилизации фронта, отметили в СВР. Уточняется, что соседние с Украиной страны негласно готовятся к приему новых волн украинских беженцев.
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