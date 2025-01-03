Владимир Зеленский
Владимир Зеленский признал продвижение ВС РФ и поставил задачу стабилизировать фронт, сообщает издание «Страна.ua».
По его словам, в этом месяце необходимо сделать все возможное для стабилизации фронта. Зеленский признал, что это крайне тяжело.
Предводитель киевского режима добавил, что не знает, будет ли администрация избранного президента США Дональда Трампа продолжать помощь Украине.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Предводитель киевского режима добавил, что не знает, будет ли администрация избранного президента США Дональда Трампа продолжать помощь Украине.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова