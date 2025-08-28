В Белом доме раскрыли отношение Трампа к ударам по Киеву

28 августа 2025, 21:36

Левитт: Трамп недоволен ударами ВС РФ по Киеву, но не удивлен

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп выразил сожаление в связи с ударами России по Киеву, но, по словам пресс‑секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, это не стало для него сюрпризом.