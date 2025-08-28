В Белом доме раскрыли отношение Трампа к ударам по Киеву
Президент США Дональд Трамп выразил сожаление в связи с ударами России по Киеву, но, по словам пресс‑секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, это не стало для него сюрпризом.
Как приводит ее слова ТАСС, «он был недоволен этими новостями, но не удивлен».
Левитт также упомянула о недавнем ударе украинских ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам. По её словам, Трамп стремится к прекращению нынешнего конфликта, однако считает, что «вряд ли какая‑то из сторон готова разрешить кризис собственными силами», и подчеркнула важность совместного желания лидеров обеих стран искать пути урегулирования.
Ранее, 28 августа, в украинских СМИ сообщали о взрывах и атаках в Киеве и пригородах. Мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях сообщил о пожарах в Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Деснянском районах, возникших в результате ударов; также фиксировались взрывы в Борисполе и Василькове.
