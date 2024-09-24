В ООН призвали завершить конфликт на Украине

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Украинский конфликт пора завершить, поскольку от него страдают мирные граждане. Об этом на Генассамблее ООН заявил генсек международной организации Антониу Гутерриш.
«Война на Украине распространяется, и нет никаких признаков её ослабевания. Настало время справедливого мира, основанного на Уставе ООН, международном праве и резолюциях ООН», — сказал Гутерриш.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года, когда Москву попросили о помощи руководители тогда еще непризнанных Луганской и Донецкой народных республик. Высшее руководство РФ решило оказать военную поддержку, поскольку киевские неонацисты усилили обстрелы гражданского населения в Донбассе.
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Никита Кротов